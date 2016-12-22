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В Дагестане задержали гендиректора «дочки» «Газпром межрегионгаза»
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В Дагестане задержали гендиректора «дочки» «Газпром межрегионгаза»
Общество, 13:20
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В Дагестане задержали гендиректора «дочки» «Газпром межрегионгаза»
В кабинете Владимира Анастасова прошли следственные действия, после которых гендиректор был задержан, сообщил источник РБК. Это подтвердили и в «Газпром межрегионгазе», чьей «дочкой» является компания в Махачкале
Владимир Анастасов (Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Нальчик»)

В здании компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» проходят следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник РБК в республиканском МВД сообщил, что Владимир Анастасов пока не задержан. «В его кабинете находятся следователи МВД и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции», — сообщил собеседник. По его словам, силовики проводят обыск: изъяли электронные носители и интересующие следствие документы.

Факт проведения следственных действий подтвердили РБК в «Газпром межрегионгазе», чьей дочерней структурой является компания в Махачкале. «Пока можем подтвердить только проведение следственных действий, все остальные вопросы — к правоохранительным органам», — заявил РБК представитель «Газпром межрегионгаза».

По словам представителя пресс-службы, пока никто не задержан, сообщал ТАСС. Он не смог ответить на вопрос, в рамках какого дела проводятся мероприятия.

Однако источник РБК, близкий к компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» и знакомый с ее руководством, рассказал РБК, что генерального директора Владимира Анастасова задержали в ходе совместной операции МВД и ФСБ. По его словам, операцию провели не местные структуры ведомств, а федеральные сотрудники. Он также утверждает, что в кабинете Анастасова идет выемка документов, а сам гендиректор на работе не появлялся. Телефон Анастасова выключен.

О задержании Анастасова также сообщает источник «Интерфакса». «Генерального директора Владимира Анастасова не было на рабочем месте. Его кабинет вскрыли. Анастасова задержали позднее», — цитирует агентство источник. Кроме того, по словам собеседника агентства, была задержана начальник отдела абонентского учета и отчетности компании Зарина Абазова, которую подозревают в начислении лишних кубов газа населению региона.

Но позднее официальный представитель «Газпром межрегионгаза» заявил РБК, что информация о задержании Анастасова не соответствует действительности. «Все вопросы — в правоохранительные органы», — добавил он.

По информации пресс-службы «Газпром межрегионгаза», просроченная задолженность всех категорий потребителей газа Дагестана — 10,5 млрд руб., в том числе населения — 8,34 млрд руб.

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В феврале в офисе компании уже проводились следственные действия. Тогда пресс-служба компании сообщила, что обыски были связаны с уголовным делом 2013 года, возбужденным по заявлению группы «Газпром межрегионгаз» после инвентаризации в дагестанском филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Владимир Анастасов пришел в дагестанскую «дочку» «Газпром межрегионгаза» в октябре 2017 года из Кабардино-Балкарии, где возглавлял «Газпром межрегионгаз Нальчик» и «Газпром газораспределение Нальчик». На новом месте он инициировал служебную проверку действий ряда сотрудников прежней команды, в том числе руководителя отдела кадров Аиды Алхасовой.

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Алхасова, в свою очередь, пожаловалась в суд на нарушение новым руководителем норм трудового законодательства. По ее словам, Анастасов незаконно уволил ее после многолетней безупречной службы в компании, а на ее место поставил 27-летнюю Зарину Абазову, которую привез с собой из Кабардино-Балкарии. Алхасова сочла новую сотрудницу недостаточно квалифицированной и заподозрила Анастасова в личных отношениях с ней. Сотрудники трех «дочек» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Махачкала», «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» — также проводили акцию протеста с требованием отстранить Анастасова от должности.

Мировой суд Махачкалы после жалобы Алхасовой на год отстранил Анастасова от работы. Однако гендиректор «Газпром межрегионгаза Махачкала» оспорил решение мирового суда. Верховный суд Дагестана, где Анастасов обжаловал свое отстранение, заменил дисквалификацию директора на штраф в 15 тыс. руб., сообщал РБК.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
Теги: Махачкала , обыски , «Газпром межрегионгаз»
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