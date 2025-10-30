ФТС назвала причину доначислений за утильсбор на автомобили из Казахстана

Распространенной причиной доначислений стало нарушение порядка применения формулы его расчета. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30 тыс. россиян обязали доплатить до ₽3,5 млн утильсбора за авто из Казахстана

Фото: Владимир Константинов / Shutterstock

На фоне появления в СМИ публикаций об усилении таможенного контроля за полнотой утилизационного сбора за автомобили из Казахстана пресс-служба федеральной таможенной службы сообщила, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменились.

«В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось», — предупредило ведомство.

По его данным, наиболее распространенной причиной дополнительных начислений утильсбора за автомобили, ввезенные из стран — членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета.

«Формула применяется исключительно в отношении транспортных средств, декларирование которых производилось на территории государств — членов ЕАЭС с использованием декларации на товары», — уточнила ФТС.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что ФТС обязала владельцев 30 тыс. автомобилей, которые были ввезены в Россию за последний год из Казахстана, доплатить утильсбор от 750 тыс. до 3,5 млн руб. В таможне каналу якобы рассказали, что у машин из Казахстана есть импортная декларация, а за неуплату утильсбора россиянам грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства. Собственники рассказали Baza, что таможенники ранее не требовали импортных деклараций и платежи принимали без вопросов.

В середине сентября было объявлено об изменении правил утильсбора. Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, но 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность переноса вступления в силу новых правил расчета на месяц, до 1 декабря.

Ранее Минпромторг в разговоре с РБК сообщил, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности.

Согласно подготовленному ведомством проекту, базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физических лиц, которые ввозят транспортные средства в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 л. с.: 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за авто старше трех лет.

Однако машины с мощностью двигателей от 160 л. с. подпадут под коммерческие тарифы. К примеру, утильсбор на автомобиль Kia Sorento (мощность двигателя 194 л. с.) с 3,4 тыс. руб. вырастет до 1,9 млн руб. (на 57841%). Для BMW X5 мощностью двигателя 490 л. с. налог увеличится на 81194% — до 2,7 млн руб.