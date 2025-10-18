Минпромторг опроверг данные, что отсрочка по утильсбору будет не для всех

Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта, заявили в Минпромторге

Фото: Алексей Дружинин / Shutterstock

Информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в Минпромторге России.

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности. В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре», — объяснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что предлагаемые изменения не затронут импортеров, которые уплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ведомство рассматривает вариант, при котором заплатить утильсбор по прежним ставкам, не привязанным к мощности, смогут только те автовладельцы, которые купили машины за границей до 12 сентября 2025 года.

Об изменении правил утильсбора было объявлено 12 сентября. Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, но 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность переноса вступления в силу новых правил расчета на месяц, до 1 декабря.

Согласно подготовленному ведомством проекту, базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физических лиц, которые ввозят транспортные средства в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за авто старше трех лет.