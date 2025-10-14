Мантуров допустил отсрочку вступления новых правил утильсбора на месяц

Введение новых правил утильсбора могут отложить на месяц, до 1 декабря, поручение проработать эту идею Мантуров дал Минпромторгу. Национальный автомобильный союз поддержал решение

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромтогу изучить возможность переноса на месяц, до 1 декабря, вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, передает корреспондент РБК.

«Что касается обращения от общественной организации, которое я получил вчера, — я уже дал поручение [министру промышленности] Антону Андреевичу [Алиханову] рассмотреть возможность переноса на месяц срока этого решения, я уверен, что мы найдем оптимальный вариант, который всех должен удовлетворить с точки зрения глобального вопроса, который звучал, — это те машины, которые находятся на таможенной очистке или в транзите», — сказал Мантуров.

Об изменении правил утильсбора было объявлено 12 сентября, первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, это будет учтено в предложениях Минпромторга, рассказал затем министр Антон Алиханов.

«Если говорить про поставки, например из Китайской Народной Республики, из других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до поставки, до растаможки проходит где-то 30 дней. Но некоторые граждане заказывали и в Европе, и некоторые даже и в США автомобили, поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше», — отметил он.

Национальный автомобильный союз приветствовал решение Мантурова. «Однако многое будет зависеть от итогов проработки в Минпромторге», — добавил в Национальный автомобильный союз в комментарии РБК.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, выигравших от повышения утильсбора не будет: для граждан это означало бы рост цен на автомобили, для бюджета — снижение собираемости платежей, для автопрома — падение продаж и сокращение загрузки предприятий. В интересах всех участников рынка, чтобы пересмотр данных инициатив был максимально взвешенным, убежден он.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году при вступлении страны в ВТО.

Повысить утильсбор необходимо в том числе из-за существования серых схем ввоза машин, когда под видом импорта для личного пользования (в этом случае предусмотрен льготный сбор) автомобили привозят для перепродажи, объяснял Алиханов.