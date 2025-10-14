 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Мантуров допустил отсрочку вступления новых правил утильсбора на месяц

Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку введения утильсбора на месяц
Введение новых правил утильсбора могут отложить на месяц, до 1 декабря, поручение проработать эту идею Мантуров дал Минпромторгу. Национальный автомобильный союз поддержал решение
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромтогу изучить возможность переноса на месяц, до 1 декабря, вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, передает корреспондент РБК.

«Что касается обращения от общественной организации, которое я получил вчера, — я уже дал поручение [министру промышленности] Антону Андреевичу [Алиханову] рассмотреть возможность переноса на месяц срока этого решения, я уверен, что мы найдем оптимальный вариант, который всех должен удовлетворить с точки зрения глобального вопроса, который звучал, — это те машины, которые находятся на таможенной очистке или в транзите», — сказал Мантуров.

Минпромторг предложил повысить в пять раз утильсбор на сельхозтехнику
Экономика

Об изменении правил утильсбора было объявлено 12 сентября, первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, это будет учтено в предложениях Минпромторга, рассказал затем министр Антон Алиханов.

«Если говорить про поставки, например из Китайской Народной Республики, из других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до поставки, до растаможки проходит где-то 30 дней. Но некоторые граждане заказывали и в Европе, и некоторые даже и в США автомобили, поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше», — отметил он.

Во Владивостоке люди вышли на митинг против новых ставок утильсбора
Политика
Фото:Артём Соколов / Коммерсантъ

Национальный автомобильный союз приветствовал решение Мантурова. «Однако многое будет зависеть от итогов проработки в Минпромторге», — добавил в Национальный автомобильный союз в комментарии РБК.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, выигравших от повышения утильсбора не будет: для граждан это означало бы рост цен на автомобили, для бюджета — снижение собираемости платежей, для автопрома — падение продаж и сокращение загрузки предприятий. В интересах всех участников рынка, чтобы пересмотр данных инициатив был максимально взвешенным, убежден он.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году при вступлении страны в ВТО.

Повысить утильсбор необходимо в том числе из-за существования серых схем ввоза машин, когда под видом импорта для личного пользования (в этом случае предусмотрен льготный сбор) автомобили привозят для перепродажи, объяснял Алиханов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Елисова Полина Елисова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпромторг Денис Мантуров утильсбор Антон Алиханов
Денис Мантуров фото
Денис Мантуров
политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
Материалы по теме
Дилеры оценили рост стоимости новых машин после подорожания утильсбора
Общество
На пунктах пропуска с Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора
Общество
Минпромторг объяснил включение «УАЗ» в перечень машин для работы в такси
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год Экономика, 18:50
Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины Политика, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией Спорт, 18:36
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 18:28
Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика Политика, 18:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро Общество, 18:25
Кто такой судья Момотов, у которого нашли сеть отелей и связи с ОПГ 18:24
Путин впервые за десять лет назначил нового посла в Австрии Политика, 18:22
Российский рынок — на годовых минимумах. Какие акции покупать на просадкеПодписка на РБК, 18:20
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF Спорт, 18:19
ПСБ рассказал о мерах поддержки быстрорастущего технологического бизнеса Пресс-релиз, 18:17
Израиль оставит КПП «Рафах» закрытым из-за невозвращения тел заложников Политика, 18:15