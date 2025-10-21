Импорт подержанных иномарок в Россию обновил двухлетний максимум

В сентябре 2025 года в Россию ввезли рекордное за два года количество подержанных иномарок — 48,4 тыс. автомобилей, подсчитали в «Автостате». Рост импорта происходит на фоне ожиданий ужесточения правил расчета утильсбора

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В начале осени в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года (в объеме месячного импорта). Согласно данным агентства «Автостат», объем импорта в сентябре 2025 года составил 48,4 тыс. единиц, причем практически весь он пришелся на физических лиц.

Больше всего подержанных машин ввозится из Японии, при этом ее доля в общем объеме за последние три месяца сократилась с 48% в июне до 39% в сентябре. Доля Китая за тот же период выросла с 14% до более чем 20%. Доля Южной Кореи держится на уровне 22%.

Самой популярной маркой в структуре ввоза б/у автомобилей остается Toyota, доля которой в сентябре составила 19%. На втором месте находится Honda (15%). В пятерку лидеров также вошли BMW, Kia и Volkswagen с долями от 6% до 9%. Среди конкретных моделей лидерами по ввозу в сентябре стали Toyota Corolla и Honda Freed.

Рекордный ввоз происходит в ожидании изменений в методике расчета утильсбора. Минпромторг в сентябре предложил привязать льготный утилизационный сбор для физических лиц к мощности двигателя. Согласно проекту постановления льготные ставки (3,4 тыс. руб. для новых авто и 5,2 тыс. руб. для машин старше трех лет) сохранятся только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Автомобили мощнее попадут под коммерческие тарифы.

Что такое утильсбор и как он работает Утилизационный сбор — это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей транспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Согласно предложению Минпромторга, базовая ставка утилизационного сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя. В свою очередь, мощность мотора будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 л.с. Если отдача агрегата машины больше, то будет выплачиваться коммерческий утильсбор, который в разы выше.



Также подорожание затронет электрокары и гибриды. При расчете «утиля» для таких моделей будет учитываться суммарная мощность двигателей в силовой установке. Утилизационный сбор в России поэтапно индексируют с 2024 года — 1 октября его увеличили сразу на 70–85%. До 2030-го коэффициент будет повышаться на 10–20% ежегодно.

Основатель компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов сообщал РБК, что для ряда популярных моделей это приведет к кратно возросшим платежам. Утильсбор для Kia Sorento (194 л.с.) может составить около 1,9 млн руб., для Hyundai Palisade — 2–2,2 млн руб., для BMW X5 — 2,7 млн руб., а для Cadillac Escalade — почти 2,9 млн руб. Он отмечал, что это может привести к исчезновению ценового преимущества серого импорта и падению его объемов на 25–35% в течение полугода — девяти месяцев.

Введение новых правил изначально планировалось на 1 ноября 2025 года, но в середине октября первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку, о чем попросила общественная организация «Деловая Россия». Позднее стало известно, что новые правила могут отложить до 1 декабря. При этом отсрочка вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора прорабатывается для всех положений проекта постановления: в Минпромторге поясняли, что она коснется всех граждан, которые решили купить авто, а не только тех, кто оформил покупку до 12 сентября.

Как ранее заявлял министр промышленности Антон Алиханов, ответом на предыдущие индексации сбора стал уход «в тень» части импортеров. Из-за этого доходы федерального бюджета, которые обеспечивает этот платеж, вместо ожидаемого роста продемонстрировали сокращение. По его словам, в этом году сбор как доходный источник существенно сократился, что заставило ведомство секвестировать более 110 млрд руб., также предлагается сократить расходы еще на 124 млрд руб. Такую оценку министр приводил говоря о средствах, которые были «недособраны» по утильсбору. По его словам, это две трети бюджета Минпромторга, которые направляются на поддержку автостроения, самолетостроения, промышленной робототехники и других отраслей промышленности, формирующихся за счет утилизационного собора

При этом Алиханов подчеркивал, что власти не планируют взимать увеличенный сбор с машин мощностью до 160 л.с., к которым, по его словам, относится более 80% автомобилей в стране.

Сколько всего авто с пробегом продали в 2025-м В сентябре россияне купили 553,3 тыс. б/у легковых машин — на 4,5% больше, чем годом ранее, и на 2,1% меньше, чем в августе 2025 года. Лидерство среди марок на вторичном рынке сохраняет LADA — в сентябре было куплено 130,8 тыс. авто (+2,7% к прошлому году). За ними следуют Toyota (56,1 тыс., +3,5%), Kia (33,1 тыс., +2,5%), Hyundai (30,8 тыс., +1,9%) и Nissan (24,5 тыс., -2,7%). Самой продаваемой моделью на вторичном рынке в сентябре стал седан LADA 2107 (12,2 тыс. шт.), за которым следуют Kia Rio (11 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,4 тыс. шт.). Всего за девять месяцев 2025-го было продано 4,42 млн легковых авто с пробегом (+0,8% к аналогичному периоду прошлого года).