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В давке на ярмарке по случаю Хеллоуина в Сеуле погибли десятки человек

Власти Сеула: десятки человек погиб, сотни пострадали в давке на ярмарке
В Южной Корее Хеллоуин не является официальным праздником, однако в гуляниях в Сеуле каждый год принимают участие до 100 тыс. человек. Из-за давки в районе Итхэвон пострадали более 150 человек, более 50 погибли

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Несколько десятков человек погибли и сотни пострадали в результате давки на ярмарке по случаю Хеллоуина около отеля Hamilton в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей.

По данным пожарной службы, в результате инцидента погибли 59 человек, 150 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в отделение неотложной помощи ближайшей больницы были доставлены десятки пострадавших, в основном женщины в возрасте 20 лет. Одной из них была 10-летняя девочка.

Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Как сообщает издание Hankyoreh со ссылкой на заявление полиции, общее число пострадавших в результате инцидента оценивается в более чем 150 человек. По данным полиции, всего в мероприятии должны были принять участие до 100 тыс. человек.

Kyunghyang Shinmun пишет, что давка случилась в районе Итхэвон в узком переулке около отеля Hamilton.

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Хэллоуин — кельтский праздник, который ежегодно отмечают во многих странах мира. В Южной Корее он не является официальным праздником, однако с каждым годом в гуляниях принимают участие все больше корейцев. Традиционно Хеллоуин отмечается 31 октября, однако в Сеуле гуляния проходят на протяжении нескольких дней — в это время в парках появляются тематические выставки, специальные фотозоны, а в кафе и ресторанах проходят костюмированные вечеринки.

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Сеул давка Хеллоуин Южная Корея
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