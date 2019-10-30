Бывший соратник главы ИГ заявил о потерянном в пустыне кладе на $25 млн

Бывший соратник главы ИГ заявил о потерянном в пустыне кладе на $25 млн

Пойманный иракской разведкой соратник главы ИГ рассказал о кладе, который террористы закопали в пустыне и потеряли. Он утверждает, что в итоге ценности и деньги на $25 млн достались пастухам

Руководство «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) прятало в пустыне аль-Анбар деньги, золото и драгоценности. Однако боевики потеряли в ней кладов на $25 млн, рассказал в интервью Al-Arabiya Мохаммед Али Саджет, которого телеканал называет одним из ближайших соратников лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, ИГ впоследствии деньги и драгоценности «обнаружили пастухи». Попали ли они после этого обратно к террористам, не уточняется.

Саджет был задержан иракской разведкой и находится в заключении, по информации Al-Arabiya, полученные от него данные помогли провести операцию по ликвидации аль-Багдади.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные убили аль-Багдади. По его словам, главу ИГ загнали в тоннель, где он взорвал пояс смертника. Трамп поблагодарил за помощь в операции российских военных, которые разрешили американцам пролететь над контролируемой ими территорией.