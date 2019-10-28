Одно уже ясно: это [операция, направленная против аль-Багдади] не было работой одного президента или одной нации, проделанной за одну неделю. Она включала смелых граждан из deep state, тех зачастую безымянных разведчиков и военных, которые так преданны делу защиты жизни сограждан, что готовы рисковать собой. Также она включала, по словам господина Трампа, кооперацию со стороны России, Сирии, Ирака и Турции — так же, как и разведчиков из самих курдов, которых Трамп бросил, отведя американские войска с севера Сирии.

С этой точки зрения самая примечательная ошибка аль-Багдади может быть в том, что он сделал себя врагом целого мира и побудил своих врагов работать вместе против него».

«Мы же знаем, не так ли, что мир не станет безопаснее без него [Багдади]. Учитывая обстоятельства, не похоже на то, что было возможно его схватить и привести к суду за его преступления, что было бы намного лучше. Если Америка и Запад верят в права человека, а ИГ нет, мы могли бы показать миру новый пример, продемонстрировав наши превосходные цивилизованные стандарты. Но вместо этого у вооруженных джихадистов теперь есть еще один мученик.

Главное: исламисты не исчезнут и не сдадутся только потому, что Багдади больше нет. На самом деле именно тщеславный Дональд Трамп, который неприлично записал себе в заслуги эту смерть, вернул ИГ в дело своим выводом американских сил из Сирии и дав Эрдогану зеленый свет на то, чтобы выбить курдов — американских союзников. Теперь сотни закаленных, тренированных, безжалостных и жестоких бойцов ИГ получили свободу в регионе, полную свободу для атаки американских сил и их союзников и новых терактов в Европе.

И тут стоит спросить: а Америка в состоянии войны с ИГ или нет? Хочет она победить исламистский терроризм или нет? Почему нужно убить лидера, но дать дорогу его войскам? Почему нужно благодарить курдов за их помощь в этой операции, в то же время предав их на их же родине?

Для Трампа все крутится вокруг Трампа. В ходе местами странной пресс-конференции он приписал себе заслугу успеха операции и не упустил случая представить это в благоприятном свете по сравнению со своими предшественниками. Предположительно, первоначально это была ошибка Джорджа Буша-младшего, что ИГ начала действовать, потому что Буш проигнорировал совет Трампа не входить в Ирак.

Смерть Багдади также предполагается как намного более престижное достижение, чем уничтожение Усамы бен Ладена в 2011 году, которое было одобрено Бараком Обамой. Истина, конечно же, в том, что ни Буш, ни Обама не уничтожили гидру военизированного исламистского терроризма и агрессии, как не сможет и Трамп. Прикроешь одну организацию и появится новая, иногда старые ложатся на дно и возвращаются, предоставляя «франшизу» на свой бренд всем желающим на свете.

В такой момент это напоминание о том, что Трамп никогда не оправдывает ожидания, масштабам даже самых значительных событий никогда не будет позволено затмить это огромное эго.

К сожалению, мы также знаем, что Трамп будет доить тему смерти Багдади насколько это возможно, вплоть до дня голосования: великий день для страны, сказал Трамп, хотя имел в виду великий день для Трампа. Война с терроризмом не окончена — не говоря уже о победе».

«Для президента Дональда Трампа смерть лидер ИГ Абу Бакра аль-Багдади — знаменательное достижение, которое может помочь успокоить нарастающую критику в его же рядах, но вряд ли даст значительное облегчение в отношении пристального внимания демократов к его делам с Украиной.

Операция не могла пройти в более удачное время для Трампа, который столкнулся с расследованием в рамках дела об импичменте в палате представителей <…>.

Он также подвергся резкой критике как республиканцев, так и демократов за внезапное решение отвести войска США с севера Сирии, которое освободило путь для турецкого вторжения, направленного против курдов — американских союзников в регионе.

<…>

Трамп, готовящийся к перевыборам в ноябре 2020 года, сможет провозгласить успешную операцию как еще одну причину, почему его не нужно выгонять из его кабинета, в дополнение к его жесткой позиции по нелегальной иммиграции и его репутации в экономике».

«С ИГ еще далеко не покончено. Организация орудует в Западной Африке, Ливии, египетском Синайском полуострове, Афганистане и Филиппинах, и у нее есть последователи в Европе и где угодно. И это в дополнение к почти 18 000 бойцов, находящихся на свободе между Сирией и Ираком, по информации, представленной главным инспектором Пентагона в августе.

Нет никаких оснований полагать, что угроза от отдаленной сети филиалов и сторонников ИГ исчезла со смертью Багдади. Он мог преуспеть в своей миссии зла, но он был на вершине пирамиды власти, и другие предъявят претензии на лидерство и, возможно, извлекут уроки из его смерти.

<…>

Независимо от того, что исходит от ИГ, почва для экстремистских группировок на Ближнем Востоке остается плодородной. Авторитарные режимы там разработали предсказуемую схему. Они сокрушают политический центр, погружая его в молчание, заключая в тюрьму любого, кто призывает к переменам, убивая и пытая реальных или вымышленных оппонентов, объединяя других и отправляя остальных в изгнание».