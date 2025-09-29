 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бывшего свердловского вице-губернатора госпитализировали во время допроса

Олег Чемезов
Олег Чемезов (Фото: Единая Россия)

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере ( (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), вызвали врачей во время допроса после задержания, сообщила РБК его адвокат Мария Кирилова. 25 сентября его уволили с поста после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры.

«Вызвали скорую, госпитализируют. Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что сегодня нарушили режим питания», — сказала Кирилова.

По ее словам, Чемезова задержали «при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Она не раскрыла диагноз, сославшись на медицинскую тайну.

«Решение о задержании, на мой взгляд, либо принято без учета этих обстоятельств, либо носит умышленный характер», — добавила адвокат. Она отметила, что «следствие предупреждали».

Чемезов был задержан 29 сентября 2025 года. Перед этим его вызывали на допрос в главное следственное управление регионального МВД. Кирилова заявила, что характер подозрений в отношении ее подзащитного до сих пор не разъяснен.

Адвокат раскрыла детали о задержании вице-губернатора Чемезова
Общество
Олег&nbsp;Чемезов

Задержание связано с уголовным делом о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» «Корпорации СТС»). Показания против Чемезова и других фигурантов дал экс- министр ЖКХ региона Николай Смирнов. 

