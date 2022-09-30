Доля россиян с тревожным настроением удвоилась за неделю
Процент россиян, которые ощущают тревожные настроения, увеличился практически в два раза за ту неделю, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, следует из результатов опроса ФОМа (.pdf).
Участникам опроса предложили ответить на вопрос: «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?»
Если 18 сентября тревожные настроения ощущали 35% респондентов, то 25 сентября об этом заявили уже 69% опрошенных. Соответственно, доля тех, кто ситает свое настроение нормальным, сократилась с 57 до 26%. Снизилось также числол россиян, которые затруднились с ответом на вопрос: до начала частичной мобилизации таких было 7%, а после — 5%.
За последний год (опрос проводится еженедельно) тревожные настроения превышали нормальные в октябре—ноябре. Тогда они колебались в диапазоне 49–51%. Следующий всплеск тревожности был в феврале—марте (50–55%). Уровень тревожности также поднялся на одну неделю в апреле (51%). После этого доля респондентов с нормальным настроением стабильно превышала долю тех, кто тревожился. Пика нормальные настроения достигли в конце июля — 62%, и до недели 18–25 сентября доля заявивших об отсутствии тревожности колебалась с пределах 51–57%; а доля тех, кто чувствовал тревогу, составляла в этот период 32–42%.
Опрос «ФОМнибуса» проводился 23–25 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектов Федерации среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Положительное отношение к работе президента Владимира Путина прошлой осенью было на уровне 60–61% и выросло после начала спецоперации на Украине. Максимума оно достигало в начале и конце апреля, а также на второй неделе июня — 82%. После этого уровень одобрения работы президента держался у значений 79–81%, а 25 сентября снизился до 75%.
Что касается уровня доверия президенту, после начала спецоперации он вырос с 55–60 до 75–80% и 18 сентября составил 77%. Замер 25 сентября показал, что Путину доверяют 74% россиян.
Частичная мобилизация была объявлена в России в среду, 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать из запаса около 300 тыс. человек.
Минобороны разъяснило, кто и на каких условиях подлежит призыву в условиях частичной мобилизации:
- в первую очередь призывают тех, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью, — стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей;
- направятся в войсковые части приписанные к «первому разряду» запаса: рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;
- могут быть призваны женщины с необходимыми военно-учетными специальностями, в частности медики, но потребность в таких специалистах сейчас минимальная.
После начала мобилизации стали поступать сообщения о многочисленных нарушениях и призыве в армию тех, кто не соответствует этим критериям. 29 сентября президент Владимир Путин заявил, что нужно исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть домой всех призванных без должных оснований.
По словам главы государства, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает «много информации» об организации призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. «В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — заявил Путин.