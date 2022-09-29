Посольство Финляндии назвало основания для приема заявлений на визу

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Визовые центры Финляндии в России продолжат принимать заявления на визы для поездок по гуманитарным причинам и некоторым другим основаниям, сообщается на сайте финского посольства.

«Принципиальное решение [об ограничениях на въезд в страну россиян] направлено на то, чтобы полностью прекратить туризм и связанный с ним транзитный проезд. Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», — говорится в сообщении.

Финские власти 29 сентября объявили о своем решении ограничить въезд россиян в страну в туристических целях с 30 сентября.

На сайте диппредставительства поясняется, что ограничения вводятся на основании подпункта «e» пункта 1 статьи 6 Шенгенского кодекса о границах, согласно которому въезд разрешается только тем гражданам третьих стран, которые не рассматриваются в качестве представляющих угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям какого-либо из государств-членов.

Правительство Финляндии полагает, что объявленная в России частичная мобилизация «вместе с быстро нарастающими потоками российских туристов в Финляндию и транзитом через Финляндию» угрожает международным отношениям государства.

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Решение властей касается как въезда в Финляндию в туристических целях, так и транзитного проезда через нее в третьи страны.

С 1 сентября Финляндия ограничила в России количество записей на подачу заявлений на визу. Визовые центры собирались принимать в среднем не более 500 заявлений в день. Квоты на запись должны были составлять 20% для туристов и 80% для тех, кто путешествует по другим основаниям: поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу.