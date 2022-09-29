Посольство Финляндии назвало основания для приема заявлений на визу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Получивший повестку призер Евро-2008 рассказал о походе в военкомат Спорт, 19:37
Черногория объявила шесть дипломатов из России персонами нон грата Политика, 19:24
Посольство Италии посоветовало своим гражданам уезжать из России Политика, 19:18
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 19:18
В Минспорте объяснили вызов российского фигуриста Алиева в военкомат Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:08
Посольство Финляндии назвало основания для приема заявлений на визу Политика, 19:07
Евкуров проверил подготовку мобилизованных в Рязанской области. Видео Политика, 19:04
Сейм Латвии утвердил переход школ на латышский язык в течение трех лет Политика, 18:56
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 18:55
Курский поселок частично остался без света и воды из-за обстрела Политика, 18:55
Футболиста «Спартака» признали лучшим игроком месяца в РПЛ Спорт, 18:52
Емельяненко заявил о шоке от новостей об укрывающихся от мобилизации Спорт, 18:43
Автобусы из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск временно отменили Политика, 18:35
Война санкций ,  
0 

Посольство Финляндии назвало основания для приема заявлений на визу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Визовые центры Финляндии в России продолжат принимать заявления на визы для поездок по гуманитарным причинам и некоторым другим основаниям, сообщается на сайте финского посольства.

«Принципиальное решение [об ограничениях на въезд в страну россиян] направлено на то, чтобы полностью прекратить туризм и связанный с ним транзитный проезд. Прием визовых заявлений будет сильно ограничен. Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств», — говорится в сообщении.

Финские власти 29 сентября объявили о своем решении ограничить въезд россиян в страну в туристических целях с 30 сентября.

Глава МИД Испании допустил выдачу виз россиянам, покинувшим страну
Политика
Хосе Мануэль Альбарес

На сайте диппредставительства поясняется, что ограничения вводятся на основании подпункта «e» пункта 1 статьи 6 Шенгенского кодекса о границах, согласно которому въезд разрешается только тем гражданам третьих стран, которые не рассматриваются в качестве представляющих угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям какого-либо из государств-членов.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство Финляндии полагает, что объявленная в России частичная мобилизация «вместе с быстро нарастающими потоками российских туристов в Финляндию и транзитом через Финляндию» угрожает международным отношениям государства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
«Победа в правильной игре»: как обнаружить и победить конкурента
Саммари
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

Решение властей касается как въезда в Финляндию в туристических целях, так и транзитного проезда через нее в третьи страны.

С 1 сентября Финляндия ограничила в России количество записей на подачу заявлений на визу. Визовые центры собирались принимать в среднем не более 500 заявлений в день. Квоты на запись должны были составлять 20% для туристов и 80% для тех, кто путешествует по другим основаниям: поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу.

Теги
Финляндия визы туристы Россия
Материалы по теме
Глава МИД Венгрии пообещал продолжить выдавать шенгенские визы россиянам
Политика
Латвия отказалась выдавать визы уклонистам от мобилизации
Политика
Полиция Норвегии прокомментировала данные об остановке движения на КПП
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter