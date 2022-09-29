Финляндия закроет границу с Россией для туристов
Финляндия закроет границу для граждан России с туристическими визами начиная с пятницы, 30 сентября, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
«Ограничения вступят в силу завтра, в пятницу, и будут действовать до особого распоряжения. Решение в общем направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит через Финляндию», — пояснил он.
При этом, как пишет Yle, будут предусмотрены исключения, например, если человек въезжает в Финляндию по гуманитарным причинам. Полный список исключений появится в течение дня.
Газета Helsingin Sanomat, которая ранее писала о закрытии границы с пятницы со ссылкой на источники, утверждала также, что возможность въезда сохранят для тех, кто посещает в Финляндии близких родственников, едет по учебе или по работе, с гуманитарной целью, а также для оппозиционеров.
Правительство объясняет решение угрозой международным отношениям. «Пограничный орган принимает во внимание эту опасность, и на основании этого лицу может быть отказано во въезде или может быть принято отрицательное решение по заявлению на получение визы», — пояснил Хаависто.
Финляндия задумалась о закрытии границ с Россией для отдельных категорий граждан после объявления частичной мобилизации в стране 21 сентября. В тот же день, а также на следующий число въезжающих в Финляндию увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями. С 6:00 25 сентября до 6:00 26 сентября границу пересекло максимальное число автомобилей в этом году.
«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — утверждал тогда Хаависто.