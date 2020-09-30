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Пандемия коронавируса ,  
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Дептранс оценил падение трафика в метро и на дорогах из-за указа Собянина

Власти Москвы сообщили о снижении пассажиропотока в общественном транспорте с прошлой недели. Количество автомобилей на дорогах также уменьшилось, при этом люди стали чаще пользоваться каршерингом и такси.
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала действия нового указа мэра Москвы Сергея Собянина из-за коронавируса пассажиропоток в столичном метрополитене упал на 4% — это более чем на 290 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На наземном транспорте число пассажиров сократилось на 3%, что на 120 тыс. человек меньше, чем неделей ранее. Также на 0,3% снизилось количество автомобилей на дорогах, что на 10 тыс. транспортных средств меньше. Вечером во вторник, 30 сентября, власти предупредили о девятибалльных пробках в столице.

В то же время москвичи стали чаще прибегать к услугам такси и каршеринга — на 1,9 и 1% соответственно.

Власти пообещали маски в метро Москвы по 5 руб.
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С 28 сентября в Москве вступил в силу указ Собянина, который рекомендовал пожилым и страдающим хроническими заболеваниями гражданам соблюдать режим самоизоляции. Кроме этого, власти города предложили работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы и объявили двухнедельные каникулы во всех столичных школах.

За прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Москве превысило 2,3 тыс. человек. Ситуация с распространением инфекции начала ухудшаться 24 сентября, когда впервые с конца июня было выявлено свыше тысячи зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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