Власти пообещали маски в метро Москвы по 5 руб.

В июне маски в московском метро продавали по 30 руб., с октября их можно будет купить по 5 руб. за штуку, пообещали в департаменте транспорта столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пассажиры московского общественного транспорта смогут с 1 октября купить защитные маски по цене 5 руб. за штуку. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

В ведомстве предупредили, что при передвижении в общественном транспорте Москвы обязательно нужно носить маски и перчатки. В дептрансе призвали позаботиться о средствах защиты заранее, но сообщили, что забывшие о них смогут приобрести их перед поездкой.

«Купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на автовокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре», — пояснили в департаменте.

В конце августа власти заявили о снижении цен на маски с 15 до 10 руб. за штуку, а в июне их продавали по 30 руб.