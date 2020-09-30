Власти пообещали маски в метро Москвы по 5 руб.

В мае Би-би-си опубликовало материал, в котором утверждалось, что метрополитен в начале февраля объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб. Таким образом, стоимость одной пары составила 4,37 руб., говорилось в статье. Оптовая цена масок, о которой сообщал метрополитен, составляла 1,64 руб. за штуку, сообщила Би-би-си. При этом в кассах метро они продаются по цене 30 руб. за маску и 20 руб. за пару перчаток. Из этого Би-би-си сделала вывод, что торговая наценка, установленная метрополитеном составила 1800% и 450% соответственно.
В департаменте транспорта ответили, что закупка масок и перчаток по ценам на сайте госзакупок в реальности не состоялась, поэтому сообщения об их продаже с наценкой 1800% не соответствуют действительности.
«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки. Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами», — сообщили в тогда дептрансе.
Там также отметили, что оптовая стоимость средств индивидуальной защиты по состоянию на май-апрель значительно выросла и закупка масок в Китае обходится в 2 юаня (21‒23 руб.) без учета стоимости доставки. Метрополитен, заверили в департаменте, установил более низкие расценки, чем другие торговые точки в Москве. Согласно данным мониторинга, на которые сослалось ведомство, 11 мая в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 руб., перчатки — от 20 до 43 руб. за пару.
Указ мэра Сергея Собянина об обязательном ношении респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов вступил в силу 12 мая 2020 года.