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Власти пообещали маски в метро Москвы по 5 руб.

В июне маски в московском метро продавали по 30 руб., с октября их можно будет купить по 5 руб. за штуку, пообещали в департаменте транспорта столицы
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пассажиры московского общественного транспорта смогут с 1 октября купить защитные маски по цене 5 руб. за штуку. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

В ведомстве предупредили, что при передвижении в общественном транспорте Москвы обязательно нужно носить маски и перчатки. В дептрансе призвали позаботиться о средствах защиты заранее, но сообщили, что забывшие о них смогут приобрести их перед поездкой.

«Купить маску и перчатки можно в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на автовокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре», — пояснили в департаменте.

В конце августа власти заявили о снижении цен на маски с 15 до 10 руб. за штуку, а в июне их продавали по 30 руб.

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В мае Би-би-си опубликовало материал, в котором утверждалось, что метрополитен в начале февраля объявил о закупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн руб. Таким образом, стоимость одной пары составила 4,37 руб., говорилось в статье. Оптовая цена масок, о которой сообщал метрополитен, составляла 1,64 руб. за штуку, сообщила Би-би-си. При этом в кассах метро они продаются по цене 30 руб. за маску и 20 руб. за пару перчаток. Из этого Би-би-си сделала вывод, что торговая наценка, установленная метрополитеном составила 1800% и 450% соответственно.

В департаменте транспорта ответили, что закупка масок и перчаток по ценам на сайте госзакупок в реальности не состоялась, поэтому сообщения об их продаже с наценкой 1800% не соответствуют действительности.

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«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки. Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами», — сообщили в тогда дептрансе.

Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток
Общество
<p>Сергей Собянин</p>

Там также отметили, что оптовая стоимость средств индивидуальной защиты по состоянию на май-апрель значительно выросла и закупка масок в Китае обходится в 2 юаня (21‒23 руб.) без учета стоимости доставки. Метрополитен, заверили в департаменте, установил более низкие расценки, чем другие торговые точки в Москве. Согласно данным мониторинга, на которые сослалось ведомство, 11 мая в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 руб., перчатки — от 20 до 43 руб. за пару.

Указ мэра Сергея Собянина об обязательном ношении респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов вступил в силу 12 мая 2020 года.

Автор
Владислав Гордеев
маски Департамент транспорта Москвы метро
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