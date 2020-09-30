Суд в США приговорил российского хакера Никулина к семи годам тюрьмы

Прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы. Судья сообщил, что четыре года, которые Никулин уже отбыл, будут зачтены. После отбытия срока его, скорее всего, экстрадируют в Россию

Евгений Никулин (Фото: Smotra.tv / Youtube)

Суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, к 88 месяцам (семи годам и четырем месяцам) тюрьмы, сообщает портал Cyberscoop. Прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы.

Ранее судья Уильям Элсап отклонил ходатайства о проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора Никулину.

По словам судьи, прокуроры четко доказали вину россиянина. «У меня не осталось сомнений, что он виновен по всем пунктам», — цитирует его «РИА Новости». Элсап заявил, что при вынесении приговора учел тяжесть преступления, а также смягчающие обстоятельства: пандемию COVID-19, незнание Никулиным английского языка и наличие у него больной матери в России.

Судья назвал совершенное Никулиным преступление «вполне реальным» и заявил, что он может вернуться к преступной деятельности, оказавшись за пределами США. По словам Элсапа, россиянину зачтутся уже отбытые четыре года в тюрьме, и после отбытия срока его, скорее всего, депортируют.