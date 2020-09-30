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Суд в США приговорил российского хакера Никулина к семи годам тюрьмы

Прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы. Судья сообщил, что четыре года, которые Никулин уже отбыл, будут зачтены. После отбытия срока его, скорее всего, экстрадируют в Россию
Евгений Никулин
Евгений Никулин (Фото: Smotra.tv / Youtube)

Суд в США приговорил гражданина России Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, к 88 месяцам (семи годам и четырем месяцам) тюрьмы, сообщает портал Cyberscoop. Прокуратура требовала для него 12 лет лишения свободы.

Ранее судья Уильям Элсап отклонил ходатайства о проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора Никулину.

В США суд присяжных признал российского хакера Никулина виновным
Общество
Фото:Nelvin C. Cepeda / AP

По словам судьи, прокуроры четко доказали вину россиянина. «У меня не осталось сомнений, что он виновен по всем пунктам», — цитирует его «РИА Новости». Элсап заявил, что при вынесении приговора учел тяжесть преступления, а также смягчающие обстоятельства: пандемию COVID-19, незнание Никулиным английского языка и наличие у него больной матери в России.

Судья назвал совершенное Никулиным преступление «вполне реальным» и заявил, что он может вернуться к преступной деятельности, оказавшись за пределами США. По словам Элсапа, россиянину зачтутся уже отбытые четыре года в тюрьме, и после отбытия срока его, скорее всего, депортируют.

Суд в США отказал в оправдании россиянина Никулина
Общество

Евгении Никулин был задержан в Праге осенью 2016 года  по ордеру Интерпола. После этого США и Россия подали запросы о выдаче россиянина. Минюст США заявил, что россиянин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, после чего занялся продажей личных данных пользователей. Сам он не признал вину. В Москве задержание Никулина сочли проявлением «охоты» американских спецслужб на российских граждан. В марте 2018-го россиянина экстрадировали в США, несмотря на то, что чешский президент Милош Земан просил этого не делать.

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В российском МИДе выдачу программиста Чехии расценили как как «осознанный, политически мотивированный шаг», целью которого является «подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества».

11 июля 2020 года присяжные признали Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения.

Автор
Наталия Анисимова
Евгений Никулин киберпреступления хакер
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