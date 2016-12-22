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В МИД возмутились экстрадицией российского хакера из Чехии в США
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В МИД возмутились экстрадицией российского хакера из Чехии в США
Политика, 14:22
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В МИД возмутились экстрадицией российского хакера из Чехии в США

В Министерстве иностранных дел России «возмущены и разочарованы» выдачей Чехией США российского программиста Евгения Никулина, которого Вашингтон обвиняет во взломе соцсетей и торговле личными данными. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность», — говорится в сообщении министерства. В Москве отметили, что в Чехии проигнорировали официальный запрос российской прокураторы о выдаче Никулина России, а также предупреждения, что из-за «антироссийской истерии» в США россиянин не может рассчитывать в этой стране на «беспристрастный и справедливый суд».

В МИД России расценили выдачу программиста Чехии, как «осознанный, политически мотивированный шаг», целью которого является «подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества». В Москве отметили, что примут все необходимые меры, чтобы обеспечить права и защиту интересов Никулина.

Чехия выдала США российского хакера Евгения Никулина
Общество

Евгений Никулин был передан американской стороне в ночь на 30 марта. Программист был задержан в Праге в 2016 году. В Министерстве юстиции США утверждают, что россиянин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и начал продавать личные данные пользователей.

Никулин предстал перед судом в США и заявил о своей невиновности. Обвинение требует для него 10 лет тюрьмы и штрафа $250 тыс.
 

Теги: МИД РФ , экстрадиция , хакеры
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