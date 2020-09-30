Суд в США отказал в оправдании россиянина Никулина
Суд в США отказал обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Евгению Никулину в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора. Об этом сообщил судья федерального суда Северного округа Калифорнии Уильям Элсап в ходе заседания, трансляция которого велась в Zoom, передает «РИА Новости».
«Эти ходатайства отклонены», — сказал судья.
Элсап пообещал подробнее объяснить причины отказа в отдельном распоряжении.
В июле суд присяжных заседателей в США признал россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения. Ему грозит многолетнее тюремное заключение. Тогда же адвокат Аркадий Бух сообщал ТАСС, что защита Никулина намерена подать апелляцию.