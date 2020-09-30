Суд в США отказал в оправдании россиянина Никулина

Никулина власти Чехии задержали в Праге осенью 2016 года по ордеру Интерпола. После этого США и Россия подали запросы о выдаче россиянина. По данным американского Минюста, Никулин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, а затем начал продавать личные данные пользователей. Сам Никулин вину не признал.

В России его обвиняли в краже более $3 тыс. в результате совершенной в 2009 году хакерской атаки.

В марте 2018 года Никулина экстрадировали в США. В октябре того же года россиянина отправили на психиатрическое обследование. Он вернулся из госпиталя в тюрьму в январе 2019 года.