Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 29 сен, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 29 сен, 14:07
Суд в США приговорил российского хакера Никулина к семи годам тюрьмы Общество, 02:15 В Гидрометцентре сообщили о продолжительности бабьего лета в России Общество, 02:13 В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу Политика, 02:01 Суд в США отказал в оправдании россиянина Никулина Общество, 01:43 Глава центра Гамалеи назвал не разрешенную для непривитых от COVID работу Общество, 01:06 Данные о вакцинированных и переболевших COVID-19 поместят в единый ресурс Общество, 00:48 Правительство потребовало от госкомпаний ограничить валютные активы Экономика, 00:28 Концерты Стинга в России отменили Общество, 00:03 Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии Политика, 00:01 Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов Политика, 00:00 Россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул Финансы, 00:00 Трамп в сопровождении бойца прибыл в Кливленд на первые дебаты с Байденом Политика, 29 сен, 23:50 Адвокат заявила о возможном убийстве дочери актера Конкина Общество, 29 сен, 23:39 Карабах заявил о турецких F16, беспилотниках и артиллерии в зоне боев Политика, 29 сен, 23:17
Общество ,  
0 

Суд в США отказал в оправдании россиянина Никулина

Суд в США отказал обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Евгению Никулину в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора. Об этом сообщил судья федерального суда Северного округа Калифорнии Уильям Элсап в ходе заседания, трансляция которого велась в Zoom, передает «РИА Новости».

«Эти ходатайства отклонены», — сказал судья.

Элсап пообещал подробнее объяснить причины отказа в отдельном распоряжении.

В июле суд присяжных заседателей в США признал россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения. Ему грозит многолетнее тюремное заключение. Тогда же адвокат Аркадий Бух сообщал ТАСС, что защита Никулина намерена подать апелляцию.

В США суд присяжных признал российского хакера Никулина виновным
Общество
Фото:Nelvin C. Cepeda / AP

Никулина власти Чехии задержали в Праге осенью 2016 года по ордеру Интерпола. После этого США и Россия подали запросы о выдаче россиянина. По данным американского Минюста, Никулин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, а затем начал продавать личные данные пользователей. Сам Никулин вину не признал.

В России его обвиняли в краже более $3 тыс. в результате совершенной в 2009 году хакерской атаки.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

В марте 2018 года Никулина экстрадировали в США. В октябре того же года россиянина отправили на психиатрическое обследование. Он вернулся из госпиталя в тюрьму в январе 2019 года.

США суд хакер
Материалы по теме
В США суд присяжных признал российского хакера Никулина виновным
Общество
США перенесли суд над российским хакером Евгением Никулиным
Общество
В США хакер Никулин вернулся в тюрьму после психиатрического обследования
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter