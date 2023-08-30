Мединский: в России приступили к созданию единых учебников по истории для 5–9-х классов

В России начали работу над единым учебником по истории для средней школы

В России вслед за учебником для старших классов начали создавать единый учебник по истории для 5–9-х классов, сообщил Владимир Мединский. Ранее он обещал, что учебник поступит в школы к 1 сентября 2024 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России приступили к созданию единых учебников по истории для учеников 5–9-х классов, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, передает ТАСС.

Он напомнил, что историки подготовили «в стахановские сроки» четыре тома доработанного учебника истории для 10-го и 11-го классов. «Работа эта продолжается. Сейчас идет работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й классы», — сказал Мединский.

Помощник президента также поддержал идею создания коротких образовательных видеороликов по истории. Он пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

Ранее Мединский заявил, что новая серия будет готова к 1 сентября 2024 года.

Новый единый учебник истории для 10–11-х классов был представлен в Москве в начале августа. В учебнике полностью переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавили раздел про текущие события, включая специальную военную операцию на Украине.

Целью военной операции там названы «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». В нем также утверждается, что «СВО сплотила наше общество, людей разных возрастов и профессий». Авторы учебника — помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

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Кравцов говорил, что переход на новые учебники истории произойдет в течение пяти лет. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже внес вопросы о спецоперации в демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ следующего года.