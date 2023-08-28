Автор нового учебника истории рассказал о вкладе Путина в книгу

Изначально в новом учебнике истории часть о Крыме заканчивалась его присоединением к России, но по просьбе Путина в нем появилась информация и про Крымский мост. Также мост оказалось на обложке пособия

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В первой версии нового учебника по истории России не было упоминаний Крымского моста, по просьбе президента Владимира Путина эту информацию внесли в книгу, рассказал в интервью радио «Спутник в Крыму» журналист и писатель, один из авторов учебника Армен Гаспарян. Он готовил раздел, касающийся событий отечественной истории с 1999 по 2014 год, в частности, присоединения Крыма (этот период отражен в учебнике для 11-го класса).

«Учебник вышел, а потом президент спросил: «Там есть Крымский мост?» — «Нет, мы завершили на возвращении Крыма». И президент говорит: «Ну это очень странно. По памяти разве много вы таких эпизодов родной истории за 100 лет можете назвать?» — сказал Гаспарян.

В итоге Крымский мост не только оказался упомянут в учебнике, но и попал на обложку книги для 11-го класса. «Конечно, он там должен быть», — подчеркнул Гаспарян.

Новый единый учебник истории для 10–11-х классов был представлен в Москве в начале августа. Его основные авторы — председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и академики РАН Анатолий Торкунов (также является ректором МГИМО) и Александр Чубарьян.

В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970–2000-м годам, добавлен раздел по сегодняшний день, включая специальную военную операцию на Украине.

Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что переход на новые учебники истории произойдет в течение пяти лет. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже внес вопросы о спецоперации в демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ следующего года.