Кравцов: школы полностью перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет

Кравцов отвел пять лет для перехода школ на новые учебники

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Переход на новые государственные учебники в школах завершится в течение пяти лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

«Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — заявил Кравцов на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана.

Министр уточнил, что государственные учебники по всем предметам будут подготовлены к концу 2025 года: они обеспечат «качество и единство образовательного пространства».

В августе помощник президента Владимир Мединский анонсировал обновленный учебник по истории для старшеклассников. В нем полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов, а также добавили раздел о военной операции на Украине. Учебник будет носить статус единого государственного учебника по истории.

Изменения коснутся и учебника для 5–9 классов. Автор пособия, историк Александр Чубарьян рассказал, что в новой версии покажут отличия Российской империи от «классического колониализма», например Британской империи.

В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России, учебники также должны были быть одинаковыми. Ранее школы самостоятельно разрабатывали программы, ориентируясь на рекомендации и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).