Фон дер Ляйен заявила об «открывшем путь к свободной Европе» Горбачеве
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи со смертью последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева.
«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем», — написала она в Twitter.
Соболезнования также выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил в своем аккаунте в Twitter, что всегда «восхищался мужеством и честностью [Горбачева], которые он демонстрировал, доведя холодную войну до ее мирного завершения».
Он также подчеркнул, что его «неустанная приверженность открытию советского общества» остается примером.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в свою очередь назвал Горбачева «чемпионом демократии». «Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его дальновидности и здравого смысла будет недоставать, особенно в этот трудный момент международной политики», — написал Берлускони в Twitter.
Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В Центральной клинической больнице сообщили, что смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что в последние годы Горбачев страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.
Соболезнования выразил президент Владимир Путин. «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сообщил его представитель Дмитрий Песков.