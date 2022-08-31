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Фон дер Ляйен заявила об «открывшем путь к свободной Европе» Горбачеве

Соболезнования также выразил Борис Джонсон, заявив, что «всегда восхищался мужеством и честностью» Горбачева. Сильвио Берлускони назвал экс-президента СССР «чемпионом демократии»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи со смертью последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем», — написала она в Twitter.

Соболезнования также выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил в своем аккаунте в Twitter, что всегда «восхищался мужеством и честностью [Горбачева], которые он демонстрировал, доведя холодную войну до ее мирного завершения».

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Общество
Горбачев и Путин в 2002 году

Он также подчеркнул, что его «неустанная приверженность открытию советского общества» остается примером.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в свою очередь назвал Горбачева «чемпионом демократии». «Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его дальновидности и здравого смысла будет недоставать, особенно в этот трудный момент международной политики», — написал Берлускони в Twitter.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В Центральной клинической больнице сообщили, что смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что в последние годы Горбачев страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

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Соболезнования выразил президент Владимир Путин. «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сообщил его представитель Дмитрий Песков.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Михаил Горбачев Урсула фон дер Ляйен Борис Джонсон Сильвио Берлускони СССР
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