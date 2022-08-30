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Прокурор попросил 13 лет колонии для врачей Элины Сушкевич и Елены Белой

Прокурор попросил 13 лет для врачей из Калининграда по обвинению в убийстве ребенка
Обвинитель попросил приговорить калинградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам по обвинению в убийстве ребенка. В конце августа присяжные признали их виновными, хотя двумя годами ранее женщин оправдали
Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая
Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Гособвинитель в Московском областном суде попросил суд назначить по 13 лет колонии общего режима врачам калининградского роддома Элине Сушкевич и Елене Белой, сообщает «Интерфакс».

Также обвинение предложило на три года запретить им занимать врачебные должности.

Защита попросила суд пересмотреть дело с новым составом присяжных.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сушкевич Камилю Бабасову и в пресс-службу Московского областного суда.

24 августа присяжные Мособлсуда во время повторного рассмотрения дела признали Сушкевич и Белую виновными в убийстве недоношенного ребенка ради экономии средств.

Два года назад суд уже рассматривал их дело, и тогда присяжные оправдали Сушкевич и Белую.

Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца
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Реаниматолог-анестезиолог калининградского перинатального центра Элина Сушкевич (слева) и исполняющая обязанности главного врача родильного дома №4 Елена Белая

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Врачей обвиняли по ст. 105 УК (убийство малолетнего), а Белой также вменяли ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Следствие сочло, что в ноябре 2018 года женщины решили убить в роддоме младенца, который родился недоношенным на 24-й неделе беременности. Сушкевич была в реанимационной бригаде, которую вызвали для оказания помощи ребенку. На следующий день он умер.

По версии следствия, медики не хотели портить статистику и желали сэкономить дорогостоящий препарат, которой был прописан пациенту. Для этого, полагали в СК, Сушкевич по указанию Белой ввела новорожденному сульфат магния.

В поддержку Сушкевич и Белой выступило медицинское сообщество.

Педиатр, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, выступая в их поддержку, указал, что препарат, в желании сэкономить который медиков заподозрили следователи, вводили ребенку, но тот не дожил до повторной инъекции, которую можно было вводить только спустя определенное время.

«Открытые обвинения в средствах массовой информации в том, что ребенок умер от того, что ему не ввели «куросурф», несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников», — пояснил Рошаль.

Защита врачей настаивала, что у недоношенного ребенка не было шансов выжить. Он был в тяжелом состоянии и весил всего 700 граммов.

В итоге присяжные сочли, что следствие не смогло доказать, что младенцу был введен сульфат магния с целью убийства, и оправдали Сушкевич и Белую. Рошаль назвал оправдательный вердикт огромной победой.

Суд отменил приговор Сушкевич из-за выкрикивавших с места адвокатов
Общество
Елена Белая

Однако в конце мая 2021 года оправдательный приговор отменили и направили на повторное рассмотрение. Гособвинение обжаловало решение присяжных, заявив, что защита врачей в их присутствии «ставила под сомнение объективность следствия», адвокаты заявляли о «чудовищности» обвинения, оказывали «эмоциональное воздействие» на присяжных и создавали в глазах коллегии положительный образ подсудимых. Также гособвинение утверждало, что сторона защиты через средства массовой информации дискредитировала обвинение, и что в интернет выкладывалась информация, не подлежащая исследованию с участием присяжных заседателей. Суд согласился с доводами гособвинителей.

Сразу после этого заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев направил в Верховный суд России ходатайство о переносе процесса, которое было удовлетворено. Причиной для переноса слушаний в Московский областной суд он назвал возможные митинги.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Алена Прохоренко
прокуратура присяжные обвинительный приговор роддом
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Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца
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