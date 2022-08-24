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Присяжные сочли калининградских врачей виновными в убийстве младенца

Присяжные сочли калининградских врачей Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца

После повторного рассмотрения дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич в Московском областном суде коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийстве младенца в роддоме в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.

«Признали виновными обеих», — сказал Бабасов, добавив, что сторона защиты будет обжаловать решение.

Элина Сушкевич и Елена Белая обвиняются в убийстве новорожденного (ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области родился недоношенный ребенок, и Белая, опасаясь ухудшения показателей статистики роддома, распорядилась прекратить оказание ему реанимационной помощи и попыталась скрыть его смерть, указав, что он умер в утробе матери.

Дело Сушкевич перенесли в Подмосковье после просьбы прокурора о протестах
Общество
Элина Сушкевич и Елена Белая (слева направо)

Следствие также выдвигало версию, что Сушкевич, которая была в бригаде неонатологов, по указанию Белой ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния. Сушкевич настаивала, что по делу были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, и отвергала эти обвинения.

В 2020 году коллегия присяжных Калининградского областного суда сочла недоказанным факт того, что новорожденному был введен сульфат магния, вследствие чего он скончался. Сушкевич и Белая были оправданы. Однако в конце мая этого года после рассмотрения жалобы потерпевшей это решение отменили, а дело направили в подмосковный суд.

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двойное убийство Сургут младенец присяжные Мособлсуд Калиниградская область роддом
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