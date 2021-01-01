Cуд оправдал обвиненных в смерти младенца в Калининграде врачей

Ребенок, в убийстве которого обвиняют женщин, родился в ноябре 2018 года недоношенным, он весил 700 г. По версии следствия, Белая предположила, что, скорее всего, младенец умрет, и такое развитие событий ухудшит показатели роддома и уменьшит ее шансы стать главврачом. В результате, считали в СК, Белая привлекла Сушкевич, которая по ее указанию ввела ребенку смертельную дозу препарата магния сульфата.

Обвиняемых поддерживали «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям, а также главврачи московских больниц. Так, в их защиту выступал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.