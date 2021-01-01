Cуд оправдал обвиненных в смерти младенца в Калининграде врачей
Калининградский областной суд оправдал реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и бывшую исполняющую обязанности главврача роддома номер 4 в Калининграде Елену Белую, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК обратился за комментарием к адвокату Сушкевич Камилю Бабасову
Ранее их оправдали присяжные. Судья постановил освободить медиков из-под домашнего ареста.
Сушкевич и Белую обвиняли в убийстве малолетнего (ст. 105 УК), а бывшему и.о. главврача также вменяли превышение полномочий (ст. 286 УК).