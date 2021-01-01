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Cуд оправдал обвиненных в смерти младенца в Калининграде врачей

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа)
Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа) (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Калининградский областной суд оправдал реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и бывшую исполняющую обязанности главврача роддома номер 4 в Калининграде Елену Белую, сообщили РБК в пресс-службе суда.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сушкевич Камилю Бабасову

Ранее их оправдали присяжные. Судья постановил освободить медиков из-под домашнего ареста.

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Сушкевич и Белую обвиняли в убийстве малолетнего (ст. 105 УК), а бывшему и.о. главврача также вменяли превышение полномочий (ст. 286 УК).

Ребенок, в убийстве которого обвиняют женщин, родился в ноябре 2018 года недоношенным, он весил 700 г. По версии следствия, Белая предположила, что, скорее всего, младенец умрет, и такое развитие событий ухудшит показатели роддома и уменьшит ее шансы стать главврачом. В результате, считали в СК, Белая привлекла Сушкевич, которая по ее указанию ввела ребенку смертельную дозу препарата магния сульфата.

Обвиняемых поддерживали «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям, а также главврачи московских больниц. Так, в их защиту выступал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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