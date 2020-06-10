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Общество ,  
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В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора

Законодательное собрание Иркутской области 10 июня определило дату проведения досрочных выборов главы региона. Они назначены на 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Заксобрание приняло постановление, которое также определяет обязанность предоставить в поддержку выдвижения кандидата 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Не менее 40 из них должны быть от депутатов и глав муниципальных районов и городских округов.

В Иркутской области самовыдвиженцам разрешили идти на выборы губернатора
Политика
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце мая законодательное собрание Иркутской области внесло поправки в закон о выборах главы региона, которые позволяют гражданам выдвигаться в качестве кандидата в губернаторы в порядке самовыдвижения. При этом самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку подписи в количестве 0,5% от числа всех избирателей области. Кроме того, депутаты вдвое увеличили размер избирательного фонда для кандидатов в губернаторы — до 120 млн руб. и 140 млн руб. для кандидатов, по которым назначено повторное голосование.

Предыдущий губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который был избран от партии КПРФ ушел с поста губернатора Иркутской области 12 декабря на основании собственного заявления. Исполняющим обязанности губернатора стал Игорь Кобзев.

Теги: выборы, губернатор, Иркутская область
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В Иркутской области самовыдвиженцам разрешили идти на выборы губернатора
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