Патриарх Кирилл назвал суррогатное материнство поощрением торговли детьми

Cуррогатное материнство поощряет торговлю детьми, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сообщил в ходе ежегодных Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации. Видео с мероприятия опубликовано на странице Совфеда в Facebook.

«Не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран и доступная в России только обеспеченным людям — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми», — сказал патриарх.

Он пояснил, что суррогатная мать получает деньги за то, что вынашивает ребенка, поэтому «как бы продает своих детей». «Конечно, я использую резкие слова, но именно ведь так обстоит дело», — добавил Кирилл.

Патриарх отметил, что в основе явления — социальное расслоение в обществе, так как стать суррогатной матерью соглашаются социально незащищенные женщины, живущие в бедности. «Распространение коммерческого суррогатного материнства — это очевидное, конечно, унижение достоинства российской женщины», — заключил он.