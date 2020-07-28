Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

По словам вице-спикера Госдумы, «Россия не должна быть инкубатором для иностранных граждан». Зампред комитета Оксана Пушкина напомнила в ответ, что уголовные дела против репродуктологов противоречат политике Владимира Путина

Ирина Яровая (Фото: ТАСС)

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, которые касаются суррогатного материнства, сообщает агентство «РИА Новости». Поводом для этого стали последние инциденты, связанные с этим вопросом.

В ходе онлайн-конференции Яровая заявила, что еще после январского инцидента в Одинцово, когда новорожденный ребенок суррогатной матери погиб в одной из квартир, она запрашивала у СК необходимость изменений в уголовное законодательство и получила отрицательный ответ.

Однако теперь, как считает Яровая, изменения необходимы, поскольку «Россия не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан». «В законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации», — сказала она.

В 2017 году в Госдуму было внесено подготовленное сенатором от Владимирской области Антоном Беляковым предложение запретить суррогатное материнство в России. Автор называл суррогатное материнство грубейшим нарушением прав ребенка. Помимо этого он указал, что данная услуга развивается в России прежде всего из коммерческих соображений, в том числе в расчете на зарубежных пациентов.