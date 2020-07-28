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Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев

По словам вице-спикера Госдумы, «Россия не должна быть инкубатором для иностранных граждан». Зампред комитета Оксана Пушкина напомнила в ответ, что уголовные дела против репродуктологов противоречат политике Владимира Путина
Ирина Яровая
Ирина Яровая (Фото: ТАСС)

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила изменить нормы законодательства, которые касаются суррогатного материнства, сообщает агентство «РИА Новости». Поводом для этого стали последние инциденты, связанные с этим вопросом.

В ходе онлайн-конференции Яровая заявила, что еще после январского инцидента в Одинцово, когда новорожденный ребенок суррогатной матери погиб в одной из квартир, она запрашивала у СК необходимость изменений в уголовное законодательство и получила отрицательный ответ.

Однако теперь, как считает Яровая, изменения необходимы, поскольку «Россия не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан». «В законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации», — сказала она.

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В 2017 году в Госдуму было внесено подготовленное сенатором от Владимирской области Антоном Беляковым предложение запретить суррогатное материнство в России. Автор называл суррогатное материнство грубейшим нарушением прав ребенка. Помимо этого он указал, что данная услуга развивается в России прежде всего из коммерческих соображений, в том числе в расчете на зарубежных пациентов.

Госдума, однако, предложение Белякова отклонила. Как сообщало издание Vademec, в комментарии правительства указывалось, что запрет суррогатного материнства приведет к утрате позиций России на рынке медицинского туризма.

В конце июня в московской квартире были найдены пятеро младенцев под присмотром двух женщин. По данным МВД, они, предположительно, оказывали услуги по суррогатному материнству. СК также завел дело по статье о торговле людьми.

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В середине июля Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех человек по делу о суррогатном материнства для иностранных граждан. Их обвинили в том числе в торговле людьми.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая является заместителем председателя комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей, 25 июля в своем Telegram-канале заявила, что вопросов после последних возбужденных СК дел пока больше, чем ответов. По ее словам, правовая сфера по этой теме до сих пор не урегулирована, а соответствующие законопроекты «встречали сопротивление консервативных лоббистов и РПЦ».

«Серьезнейшие обвинения в торговле людьми не могут ставиться чисто формально, пользуясь недоурегулированностью правоотношений. Сейчас мы видим именно такой, чисто формальный подход под благим предлогом защиты прав ребенка», — заявила она.

«Каждый год в России несколько тысяч малышей рождаются у суррогатных мам, и эта цифра постоянно растет. Уголовное дело против репродуктологов, на мой взгляд, противоречит демографической политике, заявленной президентом Владимиром Путиным», — добавила Пушкина.

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В Госдуму внесли законопроект о регистрации детей от суррогатных матерей
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