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Общество ,  
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Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
По данным ведомства, гибель пчел отмечалась в 25 регионах России, жертвами стали почти 40 тыс. пчелосемей. К числу возможных причин ведомство отнесло нарушения при использовании пестицидов
Фото: Zuma / ТАСС

В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Возможными причинами случившегося ведомство со ссылкой на ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» назвало нарушения существующих правил использования пестицидов и агрохимикатов. К числу таких нарушений Минсельхоз отнес, в частности, проведение обработок сельскохозяйственных культур пестицидами в дневное время без предупреждения об этом пчеловодов.

Экономика
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Кроме того, в Минсельхозе отмечают, что причиной гибели пчел мог стать переход аграриев на более опасные для этих насекомых инсектициды в связи с тем, что к ранее использовавшимся препаратам у вредителей выработалась резистентность. При этом новые инсектициды использовались с повышенной интенсивностью, так как раннее наступление весны и высокая температура окружающего воздуха привели к быстрому развитию вредителей и появлению сразу нескольких их генераций.

«Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении ведомства.

В тех случаях, когда пчелы погибли в результате нарушения действующего законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, вопрос о выплате компенсаций пострадавшим, отмечают в Минсельхозе, может быть решен в судебном порядке путем привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по факту массовой гибели пчел. По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы.

Экономика
Минсельхоз заявил о значительном ущербе от массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел была зафиксирована летом 2019 года также в республиках Удмуртия и Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской и других областях.

Вице-премьер Алексей Гордеев уже поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.

В Минсельхозе сообщили, что 5 августа Гордеев проведет совещание, посвященное развитию пчеловодства в стране, в котором примут участие представители профильных ведомств и заинтересованных общественных организаций.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минсельхоз, пчеловоды
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Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Экономика
СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Общество
Минсельхоз заявил о значительном ущербе от массовой гибели пчел
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