Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах

По данным ведомства, гибель пчел отмечалась в 25 регионах России, жертвами стали почти 40 тыс. пчелосемей. К числу возможных причин ведомство отнесло нарушения при использовании пестицидов

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В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Возможными причинами случившегося ведомство со ссылкой на ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства» назвало нарушения существующих правил использования пестицидов и агрохимикатов. К числу таких нарушений Минсельхоз отнес, в частности, проведение обработок сельскохозяйственных культур пестицидами в дневное время без предупреждения об этом пчеловодов.

Кроме того, в Минсельхозе отмечают, что причиной гибели пчел мог стать переход аграриев на более опасные для этих насекомых инсектициды в связи с тем, что к ранее использовавшимся препаратам у вредителей выработалась резистентность. При этом новые инсектициды использовались с повышенной интенсивностью, так как раннее наступление весны и высокая температура окружающего воздуха привели к быстрому развитию вредителей и появлению сразу нескольких их генераций.

«Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении ведомства.