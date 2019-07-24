СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел

В Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел, сообщает региональное управление ведомства. Дело заведено по ч. 2 ст. 249 (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

По предварительным данным ведомства, в Корсаковском районе области на одной из пасек 14 июня зафиксировали гибель более 300 пчелосемей.

СК считает, что насекомые погибли из-за того, что ООО «Отрадаагроинвест» нарушила правила борьбы с болезнями растений и вредителями. По версии следствия, работники предприятия не приняли достаточных и своевременных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан.

Массовую гибель насекомых зафиксировали летом 2019 года в ряде регионов, в том числе в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях и Алтайском крае. По мнению ветеринаров, насекомые отравились пестицидами и другими химическими веществами, которыми обрабатывают растения. Минсельхоз заявил, что произошедшее нанесло сельскому хозяйству значительный ущерб.