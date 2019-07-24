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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+22,73%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,19%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+4,13%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел

В Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел, сообщает региональное управление ведомства. Дело заведено по ч. 2 ст. 249 (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

По предварительным данным ведомства, в Корсаковском районе области на одной из пасек 14 июня зафиксировали гибель более 300 пчелосемей.

СК считает, что насекомые погибли из-за того, что ООО «Отрадаагроинвест» нарушила правила борьбы с болезнями растений и вредителями. По версии следствия, работники предприятия не приняли достаточных и своевременных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан.

Общество
Минэкономразвития сочло однобокими выводы Россельхознадзора о гибели пчел

Массовую гибель насекомых зафиксировали летом 2019 года в ряде регионов, в том числе в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях и Алтайском крае. По мнению ветеринаров, насекомые отравились пестицидами и другими химическими веществами, которыми обрабатывают растения. Минсельхоз заявил, что произошедшее нанесло сельскому хозяйству значительный ущерб.

По версии Россельхознадзора, в случившемся виновато Минэкономразвития, добившееся изъятия у ведомства полномочий по надзору над пестицидами. Там отметили, что в настоящий момент эти функции фактически никто не выполняет, и призвали наделить ими Минсельхоз. В Минэкономразвития позицию Россельхознадзора сочли однобокой. Там отметили, что правительство начало работу по «регуляторной гильотине», которая должна помочь исправить ситуацию благодаря отмене старых норм.

Теги: уголовное дело, Орловская область
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Минсельхоз заявил о значительном ущербе от массовой гибели пчел
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