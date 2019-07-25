Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел

Правительству поручили передать контроль за пестицидами Россельхознадзору. В ведомстве ранее заявляли, что изъятие этих полномочий привело к массовой гибели пчел в России

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Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом говорится в протоколе совещания у Гордеева, который оказался в распоряжении РБК.

На такой постановке вопроса настаивал Россельхознадзор. В ведомстве Сергея Данкверта утверждали, что именно изъятие у него соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

В Минэкономразвития выводы Россельхознадзора ранее сочли однобокими. Там заявили, что на самом деле полномочия по контролю и надзору в области использования пестицидов были распределены между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором. В министерстве главной проблемой назвали тот факт, что отсутствует необходимое урегулирование вопросов применения агрохимикатов.

Массовая гибель пчел была зафиксирована летом 2019 года в различных регионах России. В их числе республики Удмуртия и Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области и Алтайский край. Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.

По факту массовой гибели насекомых уголовное дело завело управление Следственного комитета по Орловской области. Речь шла о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса России (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).