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PayPal $135 (+17,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Экономика ,  
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Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Правительству поручили передать контроль за пестицидами Россельхознадзору. В ведомстве ранее заявляли, что изъятие этих полномочий привело к массовой гибели пчел в России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом говорится в протоколе совещания у Гордеева, который оказался в распоряжении РБК.

На такой постановке вопроса настаивал Россельхознадзор. В ведомстве Сергея Данкверта утверждали, что именно изъятие у него соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

Экономика
Минсельхоз заявил о значительном ущербе от массовой гибели пчел

В Минэкономразвития выводы Россельхознадзора ранее сочли однобокими. Там заявили, что на самом деле полномочия по контролю и надзору в области использования пестицидов были распределены между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором. В министерстве главной проблемой назвали тот факт, что отсутствует необходимое урегулирование вопросов применения агрохимикатов.

Массовая гибель пчел была зафиксирована летом 2019 года в различных регионах России. В их числе республики Удмуртия и Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области и Алтайский край. Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.

Общество
СК завел уголовное дело по факту массовой гибели пчел

По факту массовой гибели насекомых уголовное дело завело управление Следственного комитета по Орловской области. Речь шла о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса России (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Андрей Гордеев, Россельхознадзор
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Минэкономразвития сочло однобокими выводы Россельхознадзора о гибели пчел
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