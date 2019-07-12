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Экономика ,  
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Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
По инициативе Минэкономразвития у Россельхознадзора отобрали полномочия по надзору за применением пестицидов и других химикатов. Теперь эти функции фактически не выполняет никто, а пчелы гибнут, заявили в Россельхознадзоре
Фото: Zhu Xudong / Zuma / ТАСС

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Особенно опасны химические вещества, которые используются при обработке полей с воздуха, так как государство никак не контролирует ни объем применения пестицидов, ни качество самих используемых препаратов, рассказала представитель Россельхознадзора.

По словам Мелано, искать истоки этого явления нужно в 2011 году, когда у Россельхознадзора «практически в полном объеме» были изъяты полномочия по надзору в этой области.

«Инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит Минэкономразвития, которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов», — сказала она.

По словам Мелано, итог этой процедуры: в последние восемь лет в России не контролируются производство, продажа и применение пестицидов и агрохимикатов, так как Россельхознадзор сейчас может проверять только те вещества, которые уже попали в продажу. При выявлении небезопасных партий другое контролирующее ведомство — Роспотребнадзор — «просто физически не успевает снять товар с реализации».

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До 2011 года Россельхознадзор, по заявлению Мелано, регулярно проверял производителей пестицидов, аграриев, которые использовали химикаты при выращивании или транспортировке продуктов, а также рынки и предприятия розничной торговли, где продавались такие препараты. Кроме того, Россельхознадзор контролировал подлинность ввозимых пестицидов. По словам Мелано, все эти мероприятия позволяли ежегодно выявлять «десятки тысяч упаковок контрафактных веществ», пресекать ввоз в Россию фальсификата и закрывать подпольные цеха по их производству.

«Необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации», — заявила Мелано.

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Сила пчелы: как белорус поставил мед в крупнейшую сеть экомагазинов США

Летом 2019 года в нескольких регионах России была зафиксирована массовая гибель пчел. Речь идет об Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях и Алтайском крае. По мнению ветеринаров, насекомые отравились пестицидами и другими химическими веществами, которыми обрабатывают растения.

Минсельхоз ранее сообщал, что гибель пчел приводит к значительному ущербу в животноводстве, а также рекомендовал пострадавшим пчеловодам с помощью лабораторий устанавливать причины ущерба пасекам.

Авторы: Наталья Демченко, Елена Сухорукова
Теги: пестициды, Минэкономразвития, пчеловоды, Россельхознадзор
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