Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

По инициативе Минэкономразвития у Россельхознадзора отобрали полномочия по надзору за применением пестицидов и других химикатов. Теперь эти функции фактически не выполняет никто, а пчелы гибнут, заявили в Россельхознадзоре

Фото: Zhu Xudong / Zuma / ТАСС

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Особенно опасны химические вещества, которые используются при обработке полей с воздуха, так как государство никак не контролирует ни объем применения пестицидов, ни качество самих используемых препаратов, рассказала представитель Россельхознадзора.

По словам Мелано, искать истоки этого явления нужно в 2011 году, когда у Россельхознадзора «практически в полном объеме» были изъяты полномочия по надзору в этой области.

«Инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит Минэкономразвития, которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов», — сказала она.

По словам Мелано, итог этой процедуры: в последние восемь лет в России не контролируются производство, продажа и применение пестицидов и агрохимикатов, так как Россельхознадзор сейчас может проверять только те вещества, которые уже попали в продажу. При выявлении небезопасных партий другое контролирующее ведомство — Роспотребнадзор — «просто физически не успевает снять товар с реализации».