Кадыров сообщил о звонке Путина и его поздравлении с женитьбой сына Адама
Президент Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и поздравил его с бракосочетанием 17-летнего сына Адама. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, Путин лично поздравил его с супругой с этим событием.
«Поздравляю тебя и твоих близких и, самое главное, человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — процитировал президента Кадыров.
Он добавил, что по просьбе Путина рассказал прессе о звонке и поздравлении, переданном молодоженам.
Пресс-служба Кремля о звонке президента не сообщала.
Днем 28 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил о встрече Путина с Адамом Кадыровым в Москве. Кремль не приводил таких данных.
Незадолго до этого глава Чечни в телеграм-канале поблагодарил российского президента за личное поздравление младшего сына «со вступлением в семейную жизнь».
О свадьбе Кадырова-младшего стало известно 27 июня от его сестры Айшат Кадыровой. Она рассказала, что праздник пройдет «в родительском доме в родовом селе» Кадыровых Ахмат-Юрт. Невесту зовут Медни, как и жену главы Чечни, она уроженка того же села.
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