В ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
4 июля ПСБ и РБК проведут деловой завтрак «Инвестиции в будущее» Пресс-центр, 10:44
Где купить коммерческие помещения для бизнеса и сдачи в аренду РБК и ПИК, 10:35
Что ждет акции «Совкомфлота» после дивидендного гэпа Pro, 10:33
Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с 20 апреля Инвестиции, 10:30
В Польше задержали российского хоккеиста по делу о шпионаже Политика, 10:27
Маск допустил, что поединок с Цукербергом пройдет в Колизее Спорт, 10:19
Пятикратный победитель ЛЧ Гарет Бэйл получил орден Британской империи Спорт, 10:15
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
В ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек Общество, 10:12
Брянский губернатор сообщил о повреждении двух домов при обстреле села Политика, 10:09
Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года Инвестиции, 10:02
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме Pro, 10:00
РБК и ProductStar проводят исследование об отношении к «удаленке» Пресс-релиз, 10:00
Риелторы оценили сокращение предложения апартаментов в Подмосковье за год Недвижимость, 10:00
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 09:55
Общество ,  
0 

В ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек

МВД Франции: полиция задержала 667 участников беспорядков в связи с гибелью подростка
Беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка и длятся уже три дня. Протестующие поджигают автобусы и нападают на полицейские участки. За прошедшую ночь пострадали 249 сотрудников полиции
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

За три дня беспорядков во Франции, поводом для которых стало убийство полицейским 17-летнего подростка, были задержаны 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter.

«Этой ночью наши полицейские, жандармы и пожарные снова мужественно столкнулись с насилием. В соответствии с моими жесткими инструкциями они произвели 667 задержаний», — написал Дарманен.

До этого BFMTV сообщал, что были задержан 421 человек.

В ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек
Video

По данным полиции, за ночь с 29 на 30 июня в ходе протестов пострадали 249 полицейских. Всего власти Франции привлекли 40 тыс. сотрудников полиции по всей стране, из них 5 тыс. человек в Париже.

Массовые беспорядки во Франции длятся с ночи 28 июня. За день до этого, в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Его адвокат рассказал, что тот принес извинения семье погибшего.

Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое — в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе — в отношении полицейского, который выстрелил; его подозревают в умышленном убийстве.

Читайте на РБК Pro
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
«Могут уничтожить человеческую цивилизацию» — Юваль Харари о нейросетях

Протесты затронули несколько городов и районов Франции, а также Бельгию. Так, во французском департаменте Валь-де-Марн группа людей напала на пост охраны у входа на территорию тюрьмы Фресн, запустив в него фейерверки. Протестующие поджигают автобусы и автомобили, нападают на полицейские участки, здания магазинов и отделения банков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию, назвал произошедшее «непростительным». «Ничто, ничто не оправдывает убийство молодого человека», — заявил он. При этом он подвергся критике профсоюзов сотрудников правоохранительных органов, так как осудил действия полиции до решения суда.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Франция беспорядки задержание протесты
Материалы по теме
Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими
Общество
BFMTV сообщил более чем о 250 задержанных из-за беспорядков во Франции
Политика
Во Франции неизвестные напали на пост охраны тюрьмы с фейерверками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter