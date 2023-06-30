В ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек

Беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка и длятся уже три дня. Протестующие поджигают автобусы и нападают на полицейские участки. За прошедшую ночь пострадали 249 сотрудников полиции

Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

За три дня беспорядков во Франции, поводом для которых стало убийство полицейским 17-летнего подростка, были задержаны 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter.

«Этой ночью наши полицейские, жандармы и пожарные снова мужественно столкнулись с насилием. В соответствии с моими жесткими инструкциями они произвели 667 задержаний», — написал Дарманен.

До этого BFMTV сообщал, что были задержан 421 человек.

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По данным полиции, за ночь с 29 на 30 июня в ходе протестов пострадали 249 полицейских. Всего власти Франции привлекли 40 тыс. сотрудников полиции по всей стране, из них 5 тыс. человек в Париже.

Массовые беспорядки во Франции длятся с ночи 28 июня. За день до этого, в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Его адвокат рассказал, что тот принес извинения семье погибшего.

Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое — в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе — в отношении полицейского, который выстрелил; его подозревают в умышленном убийстве.

Протесты затронули несколько городов и районов Франции, а также Бельгию. Так, во французском департаменте Валь-де-Марн группа людей напала на пост охраны у входа на территорию тюрьмы Фресн, запустив в него фейерверки. Протестующие поджигают автобусы и автомобили, нападают на полицейские участки, здания магазинов и отделения банков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию, назвал произошедшее «непростительным». «Ничто, ничто не оправдывает убийство молодого человека», — заявил он. При этом он подвергся критике профсоюзов сотрудников правоохранительных органов, так как осудил действия полиции до решения суда.