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Макрон осудил действия полицейских, застреливших юношу в Нантере

Заявление президента Франции вызвало критику профсоюзов сотрудников правоохранительных органов
Макрон назвал непростительным инцидент с гибелью подростка в Нантере
Гибель 17-летнего юноши от рук полиции спровоцировали масштабные беспорядки в пригородах Парижа. Реакция Эмманюэля Макрона на инцидент вызвала критику полицейских профсоюзов
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Что происходило в Нантере

В ночь на 28 июня Нантер, восточный пригород Парижа, был охвачен масштабными беспорядками. Их причиной стала гибель утром 27 июня 17-летнего Наэля М. (его полное имя власти не раскрывают), застреленного дорожной полицией. По версии властей, автомобиль, за рулем которого находился юноша, был остановлен двумя полицейскими, поскольку в первый раз он не остановился по их указанию, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из машины. Молодой человек нажал на газ, полицейский выстрелили и попал в грудь, а машина через десять метров врезалась в столб. Скорая успела приехать, но Наэль М. вскоре умер.

История получила резонанс, после того как видео инцидента появилось в соцсетях и на него обратили внимание французские СМИ. Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое — в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе — в отношении полицейского, который выстрелил; его подозревают в умышленном убийстве, он находится под стражей.

Вечером в Нантере начались акции протеста, переросшие в беспорядки, которые затем перекинулись на северные пригороды французской столицы. Протестующие забрасывали полицейских фейерверками, камнями и бутылками, поджигали мусорные баки и автомобили — всего сожжено около 40. Погромы закончились примерно к двум часам ночи по местному времени. По данным МВД, задержан 31 человек, 24 полицейских получили ранения; для обеспечения безопасности в пригороды Парижа были дополнительно направлены около 2 тыс. полицейских.

«У вас есть видео, которое очень четкое: полицейский убил молодого человека 17 лет. Мы видим, что стрельба не соответствует правилам», — заявил Ясин Бузру, адвокат семьи Наэля М., которая, как выяснили журналисты, имеет алжирские корни (цитата по Reuters). По его словам, семья подала на полицейских в суд.

Почему Макрон оказался под огнем критики

28 июня с посвященным этим событиям заявлением выступил президент республики Эмманюэль Макрон. В своем Twitter он от лица всей страны выразил солидарность с родными и близкими погибшего. «Наша полиция и жандармы призваны защищать нас и служить Республике. Каждый день я благодарю их за это. Они делают это в рамках этических рамок, которые необходимо уважать, — заявил глава государства. — Установить истину и наказать виновных должны органы юстиции. Надеюсь, они смогут быстро завершить свою работу. Нантер и вся страна нуждаются в уважении и спокойствии».

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Выступая в среду в Марселе, Макрон сказал, что подросток был убит, и назвал это «необъяснимым, непростительным». «Ничто, ничто не оправдывает убийство молодого человека», — заявил глава государства.

По данным Reuters, гибель Наэля М. от рук полиции стала третьим таким случаем во Франции в 2023 году; в 2022-м полиция стреляла в остановленных водителей 13 раз. Три убийства в таких обстоятельствах произошло в 2021 году и два в 2020-м, сообщает агентство, большинство жертв с 2017 года — африканского или арабского происхождения.

Президент Франции выступил с необычайно откровенным заявлением для страны, где высокопоставленные политики, учитывая опасения избирателей по поводу безопасности, часто воздерживаются от того, чтобы критиковать полицию, отмечает Reuters.

На заявление главы государства резко отреагировала организация «Национальный полицейский альянс», крупнейший во Франции профсоюз сотрудников правоохранительных органов. «Немыслимо, чтобы президент Республики, подобно некоторым политическим лидерам, артистам или другим лицам, пренебрегал разделением властей и независимостью правосудия, осуждая наших коллег еще до того, как выскажется юстиция», — говорится в заявлении альянса, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). В альянсе подчеркнули, что, как и любой задержанный, полицейский под стражей имеет право на презумпцию невиновности: «Время расследования не время эмоций!»

На презумпции невиновности настаивает и другая полицейская организация — Unité SGP police. «События, какими бы драматическими они ни были, не могут быть причиной или спусковым крючком неоправданного городского насилия, от которого пострадают все наши сограждане», — заявили в профсоюзе (заявление опубликовано в Twitter).

Как реагировало французское общество

«Мне больно за мою Францию. Неприемлемая ситуация. Все мои мысли с родными Наэля, маленького ангела, ушедшего так рано», — написал в Twitter звезда французского футбола Килиан Мбаппе; твит собрал 14,9 млн просмотров и 234,8 тыс. ретвитов. «Мои мысли и молитвы обращены к семье и близким Наэля, который умер сегодня утром в возрасте 17 лет, убитый полицейским в Нантере. Пусть правосудие, достойное этого имени, почтит память этого ребенка», — написал популярный французский актер Омар Си; твит набрал 3,6 млн просмотров и 14,8 тыс. ретвитов.

Резко прокомментировал ситуацию основатель крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, занявший третье место на выборах президента республики в 2022 году. «Во Франции больше нет смертной казни. Ни один полицейский не имеет права убивать, кроме как в целях самообороны», — написал он в Twitter (1,6 млн просмотров, 5,1 тыс. ретвитов). Он призвал к изменениям в правоохранительной системе и выразил соболезнования семье погибшего. Лидер крайне правового «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая на президентских выборах конкурировала с Макроном во втором туре, насчет трагедии в Нантере не высказалась.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Франция Эмманюэль Макрон полиция убийство массовые беспорядки
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Во Франции начались беспорядки после убийства подростка полицией
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