Адвокат: застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей

Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей

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Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у его семьи. Об этом сообщил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.

«Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — заявил адвокат. Сам полицейский в настоящий момент задержан.

Инцидент произошел 27 июня в Нантере — пригороде к западу от Парижа. Убийство подростка стало причиной беспорядков, которые вспыхнули по всей стране.

Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое связано с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе было заведено против полицейского, который выстрелил; его подозревают в умышленном убийстве.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что подросток был убит, и назвал это «необъяснимым, непростительным».