Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО Политика, 03:05
Спасатели нашли потерявшихся в Карачаево-Черкессии туристов Общество, 03:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 02:43
Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные Политика, 02:40
Более сотни человек задержали во Франции из-за беспорядков Политика, 02:27
В Финляндии выявили комаров-носителей лихорадки Западного Нила Общество, 02:09
Багдад потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иракца Политика, 01:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей Общество, 01:46
Туристы из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии Общество, 01:24
Россия распространила в СБ письмо об отсутствии намерений взорвать ЗАЭС Политика, 01:00
Небензя заявил о скором окончании мобилизационного резерва Украины Политика, 00:55
На создателей ChatGPT подали в суд за кражу личных данных Технологии и медиа, 00:50
Рябков назвал «последнюю каплю» в решении по выходу из ДОВСЕ Политика, 00:36
Общественники заявили, что Суровикина в московских СИЗО нет Политика, 00:32
Общество ,  
0 

Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей

Адвокат: застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей

Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей
Video

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у его семьи. Об этом сообщил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.

«Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — заявил адвокат. Сам полицейский в настоящий момент задержан.

Инцидент произошел 27 июня в Нантере — пригороде к западу от Парижа. Убийство подростка стало причиной беспорядков, которые вспыхнули по всей стране.

Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое связано с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе было заведено против полицейского, который выстрелил; его подозревают в умышленном убийстве.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что подросток был убит, и назвал это «необъяснимым, непростительным».

Читайте на РБК Pro
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Что мешает развитию карьеры и как с этим справиться
Теги
Франция массовые беспорядки полицейский
Материалы по теме
Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими
Общество
Во Франции неизвестные напали на пост охраны тюрьмы с фейерверками
Общество
Во Франции начались беспорядки после убийства подростка полицией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter