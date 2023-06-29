Во Франции неизвестные напали на пост охраны тюрьмы с фейерверками

В районе Валь-де-Марн во Франции группа людей напала на пост охраны у входа на территорию тюрьмы Фресн, запустив фейерверки, сообщают AFP и Le Monde со ссылкой на источники в полиции.

«Они [нарушители] не входили на территорию тюрьмы. Полицию быстро вызвали», — рассказал собеседник Le Monde.

Поводом для массовых беспорядков во Франции стала гибель 17-летнего Наэля М. (его полное имя власти не раскрывают), который был застрелен сотрудниками дорожной полицией. По версии властей, автомобиль, за рулем которого находился юноша, был остановлен двумя полицейскими. Так молодой человек в первый раз он не остановился по их указанию, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из машины. В ответ на это молодой человек нажал на газ, полицейский выстрелили и попал в Наэля М., скорая успела приехать, но он вскоре умер.

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