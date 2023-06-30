Что изменится в законах в июле

Оформление ДТП по ОСАГО в электронном виде, акциз на сладкие напитки и ставки потребительских кредитов. Эти и другие новшества в законах, которые вступят в силу в июле 2023 года, — в обзоре РБК

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Потребительские кредиты

1 июля вступают в силу поправки, ограничивающие процентные ставки по краткосрочным кредитам. Предельная ставка снизится с 1 до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — со 150 до 130% от суммы такого кредита. После достижения этого предела все начисления должны будут прекращаться.

ОСАГО

С 15 июля оформить ДТП по ОСАГО можно будет в электронном виде. Подача заявления страховщику на возмещение ущерба будет доступна на сайте «Госуслуги», если авария оформляется без сотрудников ГИБДД. Возможность оформить ДТП очно также сохранится.

Компенсации оплаты ЖКУ и родительской платы

1 июля вступит в силу закон о единых стандартах компенсаций льготникам расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Сами стандарты определяет правительство. Соответствующие постановления также заработают с 1 июля. К примеру, документ о компенсациях платы за ЖКУ устанавливает, что решение об их предоставлении должно быть принято в течение десяти рабочих дней с момента регистрации заявления. А постановление о компенсациях родительской платы отводит на предоставление этой услуги шесть рабочих дней.

Уведомления от налоговой на «Госуслугах»

С 1 июля у физлиц появится возможность получать уведомления от налоговой на сайте «Госуслуги». Ранее извещения можно было получить по почте заказным письмом или в личном кабинете на сайте ФНС. Чтобы подключить такую услугу, нужно заполнить уведомление, его форма и порядок заполнения зафиксированы в соответствующем приказе налоговой службы.

Список офшоров

1 июля вступает в силу приказ Минфина о перечне государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия информации при проведении финансовых операций. Этот приказ расширяет список офшоров с 40 до 91. Теперь туда включены недружественные страны, такие как государства ЕС, США, Великобритания и Япония.

Добровольная ликвидация предприятий МСП

С 1 июля упрощается процедура добровольной ликвидации предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Для этого будет достаточно заявления принявших такое решение учредителей (участников) юрлица. Подписи под ним должны быть нотариально заверены, если заявление составлено на бумаге, или же можно использовать усиленные квалифицированные электронные подписи, если документ направляется в регистрирующий орган в электронном виде. Упрощенный порядок может быть применен, если у юрлица нет задолженностей по зарплате и налогам, недвижимого имущества и транспорта в собственности и записей о недостоверности сведений. Предприятие будет исключено из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), если в течение трех месяцев не поступят возражения от кредиторов.

Акциз на сладкие напитки

С 1 июля вступит в силу закон, который вводит акциз на сахаросодержащие напитки. Речь идет об упакованных напитках с сахаром или подсластителями, содержание которых превышает 5 г на 100 мл, и с долей этилового спирта не выше 1,2%. Ставка акциза составит 7 руб. за 1 л.

Сахаросодержащими напитками не будут считаться:

специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию по правилам ЕАЭС;

алкогольная продукция крепче 0,5%, квасы до 1,2%;

соки и сокосодержащие напитки, морсы, молоко и молочные продукты, кисели, напитки на растительной основе, за исключением тонизирующих и газированных напитков.