Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых регионах

Донецк (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Госдума одобрила законопроекты о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года.

Для участников зоны будут действовать льготы: пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%; нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта; освобождение от уплаты налога на имущество организаций с момента принятия его на учет. Срок действия льгот — десять лет. Также за участки на территории СЭЗ можно будет не платить налог в течение трех лет с момента оформления собственности.

Правительство предлагало начать работу зоны 1 января 2024 года. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин предложил сдвинуть этот срок на более ранний период — как только законы вступят в силу. Согласно текстам законопроектов, это произойдет в день их опубликования.

В Минстрое считают, что создание СЭЗ позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов». Планируется, что зона будет действовать до конца 2050 года. Для сравнения: срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года.

Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы. Объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн руб., для малого бизнеса — 3 млн руб., для IT-компаний — 1 млн руб.