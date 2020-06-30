Китайские ученые обнаружили способный вызвать пандемию штамм гриппа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 12:35
Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 15:31 Меньше, но чаще: как пандемия усилила тренд на сборные грузоперевозки Pro, 15:29 В Минздраве предупредили о возможноcти бесплодия у мужчин из-за COVID Общество, 15:29 Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии Общество, 15:28 В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков Политика, 15:18 Хоккеист Воробьев вернулся из «Филадельфии» в «Салават Юлаев» Спорт, 15:13 Аукционный дом Phillips провел первые «живые» торги Watch Auction XI Стиль, 15:10 Гидрометцентр заявил о «по-настоящему теплом» июле Общество, 15:09 Власти Таиланда продлили режим ЧП из-за коронавируса до конца июля Общество, 15:08 Как будет происходить роботизация рекламной индустрии Pro, 15:05 Венчурный инвестор Павел Черкашин — о вложениях в SpaceX и жизни Долины Экономика инноваций, 15:00  Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 14:59 Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Общество, 14:56 Сироткин будет резервным пилотом Renault в новом сезоне «Формулы-1» Спорт, 14:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Китайские ученые обнаружили способный вызвать пандемию штамм гриппа

Как и в 2009 году, основными очагами заболевания стали китайские свинофермы
Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP

Группа ученых из КНР опубликовала в американском издании PNAS материал, в котором исследователи сообщили об обнаружении нового штамма гриппа, который распространяется среди свиней. По их мнению, существует вероятность, что он может быть опасен для людей.

Авторы исследования указывают, что новый вариант гриппа распространяется с 2016 года. Выяснилось, что антитела к нему есть у 10,4% обследованных работников свиноферм, однако при этом существующие вакцины для него не подходят.

Ученые особо отмечают, что для предотвращения новой инфекции необходим постоянный мониторинг. «Систематическое наблюдение за вирусами у свиней необходимо для раннего предупреждения и готовности к следующей пандемии», — указывают авторы статьи.

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Комментируя результаты исследования, представитель Китайской академии наук Элис Хьюз в интервью Science Media Center отметила, что свиной грипп — достаточно распространенное явление в КНР. Этому способствуют проблемы с гигиеной и наличие различных стероидов в кормах.

Именно свиной грипп стал первой пандемией в XXI веке. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв составило от 100 тыс. до 400 тыс. человек. В России заболевшими были признаны несколько сотен человек. В ряде регионов (в том числе в Карелии и Карачаево-Черкесии) приостанавливалась работа учебных заведений.

О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: пандемия, свиной грипп
Материалы по теме
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter