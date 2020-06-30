Китайские ученые обнаружили способный вызвать пандемию штамм гриппа

Как и в 2009 году, основными очагами заболевания стали китайские свинофермы

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Группа ученых из КНР опубликовала в американском издании PNAS материал, в котором исследователи сообщили об обнаружении нового штамма гриппа, который распространяется среди свиней. По их мнению, существует вероятность, что он может быть опасен для людей.

Авторы исследования указывают, что новый вариант гриппа распространяется с 2016 года. Выяснилось, что антитела к нему есть у 10,4% обследованных работников свиноферм, однако при этом существующие вакцины для него не подходят.

Ученые особо отмечают, что для предотвращения новой инфекции необходим постоянный мониторинг. «Систематическое наблюдение за вирусами у свиней необходимо для раннего предупреждения и готовности к следующей пандемии», — указывают авторы статьи.

Комментируя результаты исследования, представитель Китайской академии наук Элис Хьюз в интервью Science Media Center отметила, что свиной грипп — достаточно распространенное явление в КНР. Этому способствуют проблемы с гигиеной и наличие различных стероидов в кормах.

Именно свиной грипп стал первой пандемией в XXI веке. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв составило от 100 тыс. до 400 тыс. человек. В России заболевшими были признаны несколько сотен человек. В ряде регионов (в том числе в Карелии и Карачаево-Черкесии) приостанавливалась работа учебных заведений.

О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.