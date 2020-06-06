Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

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Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

«Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа, и мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация», — сказал он.

Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости». «И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», — добавил министр.