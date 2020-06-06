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Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

«Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа, и мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация», — сказал он.

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Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости». «И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», — добавил министр.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мурашко рассказал, что сам вакцинируется от гриппа и планирует использовать вакцину от коронавируса, когда ее выпустят.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая волна COVID-19 в России может совпасть с периодом усиления острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Она указала, что из-за этого нужно поторопиться с вакцинацией против гриппа.

Теги: Михаил Мурашко, Минздрав России, вакцина, грипп
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