Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. Это произошло во время совещания с экспертами по ситуации с эпидемией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По словам Гинцбурга, специалисты центра проанализировали около 200 сывороток крови, взятых у людей, переболевших COVID-19. Опыты показали, что только у 30% из них есть антитела, нейтрализующие вирус. Это означает, что плазму крови для нейтрализации коронавируса можно брать не у всех выздоровевших пациентов.

«Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров — самый большой из РНК-содержащих вирусов, известных на сегодняшний день», — сказал Гинцбург.

Ученый поделился выводом, что часть генома коронавируса направлена на постоянный обман иммунной системы, чтобы организм вырабатывал антитела, которые не могут нейтрализовать SARS-CoV-2 (официальное название коронавируса).

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