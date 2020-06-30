Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

Коронавирус — хитрый противник, который преподносит медикам «немало сюрпризов». Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток.

«Вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется», — рассказал Лифинский. По его словам, это происходит так быстро, что врачи не успевают отследить изменения.

Лифинский отметил, что коронавирус не раз удивлял медиков. Например, состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось. В то же время пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, шли на поправку.

Врач добавил, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией на 30% зависит от специалистов и на 70% — от самого больного, его настроя и желания жить.