Попова оценила способность коронавируса мутировать

Для коронавируса не характерна высокая изменчивость. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно», — сказала Попова. При этом уже описаны несколько десятков мутаций, сообщила она, отметив, что «это нормально для любого микроорганизма». Влияние этих мутаций на способности вируса, в том числе на его передачу и появление осложнений, оценить пока сложно, сказала Попова.

Она пояснила, что на невысокую степень изменчивости коронавируса указывают данные, которые выкладывают все страны, которые изучают его структуру.

Ранее о низкой способности коронавируса мутировать в сравнении с другими РНК-содержащими вирусами сообщил в разговоре с РБК доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес. При этом мутируют все вирусы и коронавирусная инфекция не исключение, отметил заведующий кафедрой реаниматологии Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери. По его словам, обычно вирусы становятся менее агрессивными, однако само изменение может свести на нет усилия по разработке вакцины.

