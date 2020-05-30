Частные клиники смогут получить субсидии для выплат за работу с COVID-19

В правительстве отметили, что в некоторых регионах они оказывают помощь больным с коронавирусом наряду с государственными больницами. Специальные доплаты врачам президент Владимир Путин установил в апреле

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Частные клиники, лечащие больных с коронавирусом, смогут получить субсидии на стимулирующие выплаты сотрудникам, говорится на сайте правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость субсидировать частные больницы появилась из-за того, что в некоторых регионах они наряду с государственными оказывают помощь пациентам с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Решение о субсидиях для той или иной организации будут принимать главы субъектов.

В начале апреля президент Владимир Путин распорядился установить выплаты сотрудникам медицинских организаций, которые работают с пациентами с COVID-19. Младшему медперсоналу в соответствии с распоряжением главы государства полагается ежемесячная выплата 25 тыс. руб., среднему — 50 тыс. руб., врачам — 80 тыс. руб. Также доплаты положены сотрудникам скорой помощи, помогающим зараженным людям. Доплаты установлены на три месяца, с апреля по июнь.

В начале мая Путин сообщил, что апрельские выплаты получили менее половины сотрудников, которым они предназначались, при том что все средства были перечислены в регионы. Также во многих регионах медики сами обращались к властям и сообщали, что им не выплатили причитающееся полностью или частично.