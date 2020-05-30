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Пандемия коронавируса ,  
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Частные клиники смогут получить субсидии для выплат за работу с COVID-19

В правительстве отметили, что в некоторых регионах они оказывают помощь больным с коронавирусом наряду с государственными больницами. Специальные доплаты врачам президент Владимир Путин установил в апреле
Фото: medsi.ru
Фото: medsi.ru

Частные клиники, лечащие больных с коронавирусом, смогут получить субсидии на стимулирующие выплаты сотрудникам, говорится на сайте правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость субсидировать частные больницы появилась из-за того, что в некоторых регионах они наряду с государственными оказывают помощь пациентам с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Решение о субсидиях для той или иной организации будут принимать главы субъектов.

В начале апреля президент Владимир Путин распорядился установить выплаты сотрудникам медицинских организаций, которые работают с пациентами с COVID-19. Младшему медперсоналу в соответствии с распоряжением главы государства полагается ежемесячная выплата 25 тыс. руб., среднему — 50 тыс. руб., врачам — 80 тыс. руб. Также доплаты положены сотрудникам скорой помощи, помогающим зараженным людям. Доплаты установлены на три месяца, с апреля по июнь.

Мурашко сообщил о получении регионами средств для выплат медикам за май
Общество

В начале мая Путин сообщил, что апрельские выплаты получили менее половины сотрудников, которым они предназначались, при том что все средства были перечислены в регионы. Также во многих регионах медики сами обращались к властям и сообщали, что им не выплатили причитающееся полностью или частично.

Позже президент раскритиковал чиновников и упрекнул их в том, что они «развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую». Он подчеркнул, что доплата врачам должна осуществляться не за время, потраченное на работу с больными COVID-19, а за сам факт работы. «<...> Считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — сказал президент.

В начале недели министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в регионы были перечислены средства для выплат майских доплат.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, выплаты, врачи
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