Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба» Финансы, 16:06 Глава набсовета «Уралсиба» — РБК: «Продажа банка в принципе неактуальна» Финансы, 16:03 МТС предложила врачам трехмесячную скидку в 100% за мобильную связь Бизнес, 16:02 Никто никуда не едет: как глобальный карантин меняет сферу бизнес-тревел Pro, 16:01 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 15:55 Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции Общество, 15:55 В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза Общество, 15:46 НХЛ признала Овечкина лучшим левым нападающим за полвека Спорт, 15:43 Власти Краснодарского края продлили карантинные меры до 12 мая Общество, 15:40 Как извлечь максимум пользы из кризиса и работы на удаленке Pro, 15:33 Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве Общество, 15:32 В Краснодарском крае и Башкирии введут масочный режим Общество, 15:30 В Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом Общество, 15:25 Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Финансы, 15:18
Общество ,  
0 

Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента.

Система, заявили в ведомстве работает в штатном режиме.

О сбое в работе системы сообщал «Дождь». Телеканал передавал, что многим москвичам начали приходить уведомления о том, что их цифровые пропуска аннулированы из-за неверно введенной информации.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Балашова, Георгий Тадтаев
Теги: Москва, Дептранс, пропуск
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter