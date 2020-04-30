Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента.

Система, заявили в ведомстве работает в штатном режиме.

О сбое в работе системы сообщал «Дождь». Телеканал передавал, что многим москвичам начали приходить уведомления о том, что их цифровые пропуска аннулированы из-за неверно введенной информации.

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