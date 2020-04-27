Власти Москвы объяснили причины аннулирования части пропусков

Фото: Владислав Шатило / РБК

Аннулирование некоторых электронных пропусков для передвижения по Москве в период всеобщей самоизоляции не связано со сбоем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Накануне «Дождь» сообщил, что некоторые московские бизнесмены и журналисты 27 апреля столкнулись с аннулированием своих пропусков. В частности, об этом заявили владелец ландшафтной компании «Паер+» Дмитрий Бальцер-Бондаренко (аннулированы были его пропуск и пропуска нескольких сотрудников), а также журналистка «Дождя» Марфа Смирнова.

Им пришло сообщение, что пропуск будет аннулирован через пять часов, поскольку указанные данные об организации не прошли проверку.

В департаменте информационных технологий заявили, что аннулирование произошло в результате проверки, которую проводит в том числе Федеральная налоговая служба.