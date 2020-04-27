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Власти Москвы объяснили причины аннулирования части пропусков

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Аннулирование некоторых электронных пропусков для передвижения по Москве в период всеобщей самоизоляции не связано со сбоем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Накануне «Дождь» сообщил, что некоторые московские бизнесмены и журналисты 27 апреля столкнулись с аннулированием своих пропусков. В частности, об этом заявили владелец ландшафтной компании «Паер+» Дмитрий Бальцер-Бондаренко (аннулированы были его пропуск и пропуска нескольких сотрудников), а также журналистка «Дождя» Марфа Смирнова.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

Им пришло сообщение, что пропуск будет аннулирован через пять часов, поскольку указанные данные об организации не прошли проверку.

В департаменте информационных технологий заявили, что аннулирование произошло в результате проверки, которую проводит в том числе Федеральная налоговая служба.

Власти проверяют корректность указанного ИНН, соответствие числа пропусков и количества сотрудников организации. Если какие-то данные не совпадают, то пропуск аннулируется, пояснили в департаменте.

В ДИТе отметили, что в подобной ситуации сотруднику нужно обратиться к работодателю. В случае крайней необходимости работники могут воспользоваться разовым пропуском, который выдается на один день.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Обязательные пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте ввели в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Аналогичные меры постепенно вводятся и в других российских регионах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пропуск, Москва, сбой
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