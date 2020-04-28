В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

Фото: Андрей Любимов / РБК

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о штрафе в размере до 5 тыс. руб. за использование транспорта без специального пропуска в период повышенной готовности. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Из документа следует, что 12 главу КоАП предлагается дополнить статьей 12.38, согласно которой, водителей транспорта, не имеющих цифровых пропусков, предлагается штрафовать в размере от 1 до 5 тыс. руб.

Повторное нарушение грозит штрафом в размере 5 тыс. руб.

Как говорится в пояснительной записке к документу, цель данного законопроекта заключается в сохранении здоровья людей, снижении ущерба кружащей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Помимо прочего, авторы законопроекта указывают на то, чтобы рассмотрением подобных административных дел занимались сотрудники органов внутренних дел.

11 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения о режиме повышенной готовности. Согласно поправкам все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. Те, кто прибыли в Нижегородскую область на автомобиле, имеют право покинуть регион, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок.

26 апреля власти Нижегородской области ужесточили режим въезда в область. Теперь попасть в регион можно только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области.