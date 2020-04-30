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Открытие главного храма армии перенесли из-за коронавируса

Открытие главного храма Вооруженных сил будет перенесено до конца карантинных ограничений. Изначально его планировали открыть в эти майские праздники, среди новых вариантов — июнь или сентябрь
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Открытие главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата и настоятель храма епископ Клинский Стефан.

По его словам, точная дата открытия храма пока не назначена. «На какое другое число — пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», — объяснил он.

Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж
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Ранее о переносе срока открытия храма на более поздний срок сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства не исключал вероятность того, что открытие храма совпадет с новым временем празднования Дня Победы. «Дата может быть привязана к тому дню, на который будет назначено празднование Дня Победы, скажем — к 24 июня или 3 сентября», — объяснил он.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и в пресс-службу губернатора Подмосковья.

Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». Его открытие было запланировано к 9 мая 2020 года — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. РПЦ называла датой его освящения 6 мая.

Храм строится в монументально-византийском стиле. Он возводится на добровольные пожертвования. Дмитрий Песков рассказывал, что деньги на главную икону храма пожертвовал Владимир Путин.

Частно-государственный «Патриот»
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Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

24 апреля стало известно, что на одной из мозаик в храме будет изображен Владимир Путин. Также на стенах появится Иосиф Сталин и панно на тему вхождения Крыма в состав России. «Это сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма. И она отражает историческое событие, причем делалось это без согласования с этими лицами, а именно на основании исторических данных, по решению художественного совета», — говорил епископ Стефан.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева, Елизавета Антонова, Майя Бобенко
Теги: коронавирус, храм, Минобороны, церковь
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