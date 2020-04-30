Открытие главного храма армии перенесли из-за коронавируса

Открытие главного храма Вооруженных сил будет перенесено до конца карантинных ограничений. Изначально его планировали открыть в эти майские праздники, среди новых вариантов — июнь или сентябрь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Открытие главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата и настоятель храма епископ Клинский Стефан.

По его словам, точная дата открытия храма пока не назначена. «На какое другое число — пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», — объяснил он.

Ранее о переносе срока открытия храма на более поздний срок сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства не исключал вероятность того, что открытие храма совпадет с новым временем празднования Дня Победы. «Дата может быть привязана к тому дню, на который будет назначено празднование Дня Победы, скажем — к 24 июня или 3 сентября», — объяснил он.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и в пресс-службу губернатора Подмосковья.