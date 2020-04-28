Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж
В подмосковной Кубинке заканчивается строительство главного храма Вооруженных сил. Он должен открыться ко Дню Победы. О планах построить собор военное ведомство объявило осенью 2018 года, он должен стать одним из самых высоких православных храмов в мире. Как он выглядит — в фоторепортаже РБК
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Высота здания — 95 метров. Собор должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Строительство началось в сентябре 2018 года и велось на пожертвования
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Построить главный храм Вооруженных сил решили в парке «Патриот» в Кубинке, потому что оттуда в 1941 году советские войска начали двигаться на Запад, пояснил министр обороны России Сергей Шойгу
На фото: закладной камень храма
Фото: Художественный совет по строительству храма
На прошлой неделе интернет-издание «МБХ Медиа» сообщило, что на одной из мозаик есть изображение президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Президент считает, что оценивать его работу таким образом еще рано, отметили в Кремле. Решение об украшающих стены мозаиках должен принять художественный совет при строительстве храма
На фото: неоконченная мозаика
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Как указано на сайте о строительстве храма, он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю страны»
Фото: «МБХ медиа»
По данным «МБХ Медиа», на одной из мозаик изображен Иосиф Сталин
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Боковые приделы посвящены святым — покровителям разных родов и видов войск
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
По данным сайта, посвященного храму, на счета фонда «Воскресение» для строительства перечислили более 3 млрд руб.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В центральном куполе помещено изображение Спаса Нерукотворного