Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж

В подмосковной Кубинке заканчивается строительство главного храма Вооруженных сил. Он должен открыться ко Дню Победы. О планах построить собор военное ведомство объявило осенью 2018 года, он должен стать одним из самых высоких православных храмов в мире. Как он выглядит — в фоторепортаже РБК

Высота здания — 95 метров. Собор должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора Строительство началось в сентябре 2018 года и велось на пожертвования Построить главный храм Вооруженных сил решили в парке «Патриот» в Кубинке, потому что оттуда в 1941 году советские войска начали двигаться на Запад, пояснил министр обороны России Сергей Шойгу На фото: закладной камень храма На прошлой неделе интернет-издание «МБХ Медиа» сообщило, что на одной из мозаик есть изображение президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Президент считает, что оценивать его работу таким образом еще рано, отметили в Кремле. Решение об украшающих стены мозаиках должен принять художественный совет при строительстве храма На фото: неоконченная мозаика Как указано на сайте о строительстве храма, он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю страны» По данным «МБХ Медиа», на одной из мозаик изображен Иосиф Сталин Боковые приделы посвящены святым — покровителям разных родов и видов войск По данным сайта , посвященного храму, на счета фонда «Воскресение» для строительства перечислили более 3 млрд руб. В центральном куполе помещено изображение Спаса Нерукотворного