В Кремле посоветовали россиянам не расслабляться и не выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах главы государства, который призвал россиян проявить на майских праздниках «предельную ответственность и осторожность»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 свидетельствует, что успокаиваться россиянам пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). Он также напомнил о словах президента Владимира Путина, который в преддверии майских праздников призвал россиян «проявить предельную ответственность и осторожность».

«Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что решение о поэтапном снятии режима ограничений будет приниматься по окончании майских праздников (нерабочие дни в России в соответствии с указом Путина продлены до 11 мая).