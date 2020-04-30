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В Кремле посоветовали россиянам не расслабляться и не выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах главы государства, который призвал россиян проявить на майских праздниках «предельную ответственность и осторожность»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 свидетельствует, что успокаиваться россиянам пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). Он также напомнил о словах президента Владимира Путина, который в преддверии майских праздников призвал россиян «проявить предельную ответственность и осторожность».

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
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«Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что решение о поэтапном снятии режима ограничений будет приниматься по окончании майских праздников (нерабочие дни в России в соответствии с указом Путина продлены до 11 мая).

Накануне, 29 апреля, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о проведении майских праздников. В частности, он посоветовал не ходить в гости и не принимать гостей, а при выездах на природу и дачи соблюдать ряд правил.

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

За предыдущие сутки в России выявили 7099 больных COVID-19, что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Общее число зараженных в стране превысило 106 тыс., умерли более 1 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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